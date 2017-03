La respuesta del periodista que se quedó dormido a Luis Enrique

El periodista de la CBS Steve Futterman protagonizó el momento más divertido de la rueda de prensa de Luis Enrique posterior al Barça-Valencia, que durante el transcurso de una respuesta, llamó la atención sobre el hecho de que uno de los presentes estuviera dormido. Así, entre risas, el entrenador asturiano aseguró que nunca le había pasado. Fue una situación divertida, que Luis Enrique se la tomó a broma, pero en la que no siguió con su comparecencia pública ante los medios de comunicación hasta que el periodista en cuestión no se despertó.

«Nunca me había pasado, un tío dormido en la rueda de prensa», comentó el técnico. Cuando el periodista inglés de la CBS se dio cuenta, Luis Enrique, entre risas, le dijo: «Buenos días, ¿cómo estamos?».

El periodista se despertó y abandonó la sala de prensa rápidamente. Se trata del periodista norteamericano Steve Futrterman, corresponsal en la Costa Oeste de la CBS News. El periodista respondió al entrenador del Barcelona en las redes sociales. Una resupuesta tan divertida como la reacción de Luis Enrique ante esta situación surrealista.

«Regla número uno en la cobertura de un partido del FC Barcelona. No dormirse durante la conferencia de prensa posterior al partido con Luis Enrique», escribió el periodista.

Rule number one covering #FCBarcelona match - do NOT nod off during post match news conference with #LuisEnrique. #oops#idid