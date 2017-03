En directo, desde el Camp Nou

Tras aquel carrusel de emociones en la semana de la remontada al PSG que acabó con una inoportuna derrota en Liga ante el Deportivo, más o menos perdonada y justificada como una factura de la proeza europea, el Barça ha tenido siete días para tomar aire, centrarse y recapacitar. Llega el tramo de competición en el que se jugará los tres títulos, pero ahora ya no se permiten errores. Si en la Liga de Campeones no sabe competir en Turín como no lo hizo en París, la Juventus no se dejará apabullar en la vuelta de los cuartos de final en el Camp Nou. Y si se deja puntos en Liga este domingo ante el Valencia, ya se puede ir despidiendo del título. El equipo de Luis Enrique necesita la regularidad y la fiabilidad que parecía haber encontrado en Liga hasta el 2-1 de Riazor, cuando había enlazado seis victorias seguidas.

Antes del parón FIFA por los compromisos de la selección, además, con la incertidumbre que ello conlleva en forma de jugadores que puedan regresar lesionados o fatigados por los viajes transoceánicos, al Barça le conviene dejar los deberes hechos.

El Valencia vive una temporada triste, resignado a transitar en zona de nadie. Tras los apuros sufridos en los primeros meses, con Voro en el banquillo la permanencia parece asegurada, pero con los altibajos que reflejan la inestabilidad del club y del equipo. El Barça está avisado porque el equipo levantino ha ganado en Liga en el Camp Nou en dos de sus tres últimas visitas: 2013-14 (2-3) y 2015-16 (1-2). Ya le puso las cosas muy complicadas en la primera vuelta (2-3 en el último minuto). Y sabe que hace un poco le echó una mano superando al Madrid (2-1) en Mestalla en partido aplazado. Pero también es la misma escuadra que cayó 7-0 en el Camp Nou en Copa en el pasado curso y que viene de empatar de milagro en casa ante el Sporting (1-1).

Voro tiene tres importantes bajas en la delantera, todas por lesión: Nani, Rodrigo y Santi Mina. Zaza y Munir, cedido por el Barça, que ya marcó al equipo al que pertenece en Mestalla, formarán arriba con Orellana en la media punta. Luis Enrique, por su parte, solo tene la baja de Aleix Vidal, pues parece que incluso Mathieu podría estar en condiciones de reaparecer. No parece que los dos últimos exvalencianistas en llegar al Camp Nou vayan a ser titulares: Paco Alcácer, a la sombra de tridente, y André Gomes, señalado por la afición por salir en la foto de los onces de casi todos los tropiezos, también en La Coruña. En cambio, Martín Montoya, al igual que el citado Munir, apuntan al once.

Piqué y Messi, por cierto, están apercibidos de sanción y Luis Enrique deberá valorar si es mejor que vean la amarilla ante el Valencia antes de una visita al Granada que jugársela a no poder contar con ellos en partidos que se avecinan como Sevilla, Real Sociedad, Real Madrid. Sí se intuye que el 3-4-3 tendrá continuidad pese a la derrota en Riazor.

Árbitro: Hernández Hernández (Las Palmas)

Estadio: Camp Nou

Hora: 20.45 horas (Movistar Partidazo)