Otra remontada con Sergio Ramos

«El Madrid es único y cada vez que pasa algo es porque es el Madrid. Sabemos que molestamos, pero esto no va a cambiar nunca», respondió este sábado Zinedine Zidane cuando se le preguntó por el arbitraje de la histórica remontada del Barça al PSG y la repercusión que tienen los presuntos favores al equipo blanco, como ocurrió la última vez frente al Villarreal. En sólo doce días Zidane ya ha asegurado en dos ocasiones, antes de jugar contra Las Palmas, para contestar a Piqué y a Fernando Roig, y la víspera de recibir este domingo al Betis, que el Real Madrid y él mismo resultan molestos «a mucha gente», que siempre se exagera con las polémicas arbitrajes cuando el conjunto merengue es protagonista y que se utiliza una doble vara de medir para valorar las victorias del once veces campeón de Europa.

«Si ganamos es porque estamos bien. No dependemos de nada ni de nadie», proclamó el técnico francés, que aunque no quiso valorar la actuación arbitral del Barça-PSG, sí considera que el trato al Real Madrid es muy diferente cuando es el equipo blanco uno de los implicados y resulta beneficiado por los árbitros. «No voy a decir qué porcentaje de culpa tuvieron el PSG y el árbitro en el 6-1 del Barcelona, porque lo que me interesa a mí es nuestro partido y no estoy aquí para hablar de lo que pasó el otro día (el miércoles en el Camp Nou», zanjó el entrenador madridista, que ahora que siente que al Madrid se le ha complicado realmente la Liga recuerda que «viene lo má duro» y que «cada partido va a ser clave».

Sellada con cierto sufrimiento la clasificación para cuartos de final de la Champions, el primero del tramo final de la Liga, que es esta temporada una prioridad para el Real Madrid, lo afrontará este domingo el segundo clasificado sin la BBC, ya que Gareth Bale deberá cumplir su segundo y último encuentro de sanción por su expulsión ante Las Palmas, lo que seguramente provocará que Zidane vuelva a cambiar de sistema y regrese al 4-4-2, con cuatro jugadores en el medio campo, algo que reconoce que concede mayor solidez al equipo. «A mí me gusta más que estén los tres arriba (Bale, Cristiano y Benzema), porque son mucho más eficaces, pero puedo ser que con cuatro en el centro tengamos más equilibrio», apuntó Zidane. Además de verse afectado en ataque por la baja del extremo galés, el Real Madrid sólo dispondrá de dos centrales contra el Betis, Sergio Ramos y Nacho, ya que al igual que Varane, Pepe tampoco está recuperado, por lo que los blancos tendrán que cuidadarse atrás frente a Dani Ceballos y Rubén Castro, aunque el Betis, ahora dirigido por el exmadridista Víctor, lleva ya 10 años sin puntuar en el Bernabéu.

Ya se ha convertido en una costumbre que el Real Madrid remonte en los últimos minutos con un cabezazo de Sergio Ramos tras un córner lanzado por Toni Kroos. Frente al Betis volvió a ocurrir, porque cuando al equipo blanco no le llega con el fútbol y está completamente atascado, víctima de su desorden y su ansiedad, casi siempre aparece la cabeza de su capitán para dar a su equipo la victoria, en este caso, salpicada de nuevo de polémica y trascendental para recuperar el liderato y las máximas esperanzas en la lucha por la Liga. En esta ocasión no hubo que esperar al tiempo añadido, porque el Betis jugaba con diez desde tres minutos antes del 2-1 por la expulsión de Piccini, que se ganó con merecimiento la segunda amarilla por un agarrón a Lucas Vázquez.

También habría sido justo que Keylor Navas hubiese sido expulsado en el minuto 21 y dejase en inferioridad al Real Madrid, pero en ese caso Mateu Lahoz perdonó la roja directa al guardameta costarricense, triste protagonista al principio por el gol que regaló al Betis, con un gravísimo error al meter el balón en su portería, pero también salvador al final. En el minuto 92, el propio Keylor Navas voló para, con una espectacular y decisiva parada, impedir el empate de Sanabria. Entonces el Bernabéu se olvidó de los pitos al costarricense y ovacionó a su guardameta, que pasó de villano a héroe.

El Madrid sigue sin jugar nada bien, pero cuando los partidos se vuelven locos, sin control, y hay que recurrir al orgullo y al corazón, ahí está siempre Sergio Ramos. Mal asunto para el Madrid, pero suficiente de momento para seguir aspirando a conquistar esta Liga y recuperar su condición de favorito. No podía fallar después del pinchazo del Barça en Riazor y salió por tanto revolucionado y lanzado el Real Madrid ante el Betis en busca de un gol tempranero que allanase su camino, pero hubo que esperar al tramo final, porque los blancos no encontraron al principio huecos entre la defensa de cinco verdiblanca y, salvo en lanzamientos lejanos, no inquietaron durante el tramo inicial al conjunto de Víctor. Sin el sancionado Bale y con Morata en lugar de Benzema, Zidane recurrió a James e Isco en el once y regresó el 4-4-2, aunque sin el equilibrio de Casemiro en el medio campo, por lo que, además de que Modric, que debió trabajar mucho en defensa, no estaba nada fino en la creación, el Madrid echó en falta generación de juego y profundidad. El Betis no sólo consiguió aguantar el empuje inicial de los blancos, sino que empezó a avisar al contraataque y, en uno de los desajustes de los centrales, Brasanac se plantó solo frente a Keylor Navas para que el costarricense le arrollase fuera del área ganándose la roja directa. Sin embargo, Mateu Lahoz no sólo no expulsó al portero, sino que ni siquiera señaló falta, recriminando al futbolista del Betis haber fingido el clarísimo derribo.

Corría el minuto 21 y el Madrid se salvó de quedarse con diez, pero sólo cuatro minutos después Keylor Navas cometía un gravísimo error, introduciéndose en su propia portería un disparo sin peligro de Sanabria. El guardameta blanco, después de detener el remate, metió el balón con su mano derecha y tardó en sacar la izquierda, para adelantar al Betis, provocar los primeros pitos de la grada y dejar muy tocado al Real Madrid y a una afición que ya no confía en Keylor Navas, a quien se le ve esta temporada excesivamente inseguro y sin ninguna confianza. El Madrid no sólo estaba renqueante en la portería y en la zaga, sino también en un centro del campo sin fluidez y en la delantera, con Cristiano Ronaldo sin apenas particicar al haber perdido el portugués la velocidad que exhibía y no conseguir desbordar como acostumbraba.

Sin embargo, poco después de que Mateu ignorase un posible penalti de Carvajal a Sanabria llegó la típica internada y asistencia de Marcelo para que, una vez que Morata se llevó consiguo a los centrales del Betis, Cristiano quedase libre de marca y, desde la posición de delantero centro puro, el luso conectase su cabeza para empatar en un momento clave. El Madrid no había jugado y había sufrido, pero el de casi siempre se encargó de calmar los ánimos, aunque el Betis ya había demostrado que no le costaba demasiado plantarse en las inmediaciones del área local y generar cierto peligro. Mucho tenía que mejorar el Madrid para evitar un disgusto en el segundo tiempo, pero a pesar de la desidia de su defensa y a arriesgar demasiado, salió triunfante gracias a Ramos y, quién lo iba a pronosticar, también a Navas.