En directo, desde San Mamés

El Athletic Club espera reengancharse a la pelea europea, de la que se alejó de nuevo tras caer el jueves en el Sánchez Pizjuán, ante un Málaga en peligro, a siete puntos de la zona descenso, en dinámica negativa de resultados y que no gana fuera de casa desde hace casi un año.

El encuentro, de la vigésimosexta jornada liguera, llega con el técnico Ernesto Valverde en el punto de mira al ser considerado por muchos como uno de los principales candidatos a sustituir en el FC Barcelona a un Luis Enrique Martínez que anunció esta semana su marcha del club catalán al final de esta temporada. Ajeno a ese debate y para mirar de nuevo muy de cerca a Europa, que vuelve a tener a cuatro puntos tras verse en hace una semana a uno, el Athletic quiere seguir intratable en San Mamés, donde acumula 18 partidos sin perder, incluidas 15 victorias. De ellos 12 en Liga, con 9 triunfos, desde que cayese el 28 de agosto ante el FC Barcelona en el primer encuentro del curso en 'La Catedral'.

Muy diferentes son para los 'leones' las cosas a domicilio, donde lleva ya más de una vuelta liguera sin ganar, desde que el 21 de septiembre se impusiese en Los Cármenes al Granada, precisamente el último visitante en campo bilbaíno.

No le resultó excesivamente complicado ganar un encuentro en el que aprovechó los numerosos en defensa nazarís, a pesar de las numerosas bajas que sufría y que casi todas se le mantienen para mañana: las de Aritz Aduriz, Aymeric Laporte, Oscar de Marcos y Kepa Arrizabalaga. En ese partido se le añadió además la de Sabin Merino. Y son dudas Mikel Balenziaga, que sufrió un golpe precisamente ante el Granada, y Beñat Etxebarria, que tuvo que retirarse el jueves en el Pizjuán por unas molestias musculares.

Si no se recupera el lateral, Enric Saborit seguirá en el once, y si no lo hace el centrocampista le relevará Ander Iturraspe. Además, si no se recupera ninguno de los dos ni tampoco ninguno de los otros lesionados, que Valverde ya adelantó que no espera, el técnico tendrá que echar mano del filial para completar la convocatoria. Esa escasez de efectivos también conllevaría una continuidad en el equipo que no acostumbra el 'Txingurri' en dos partidos con solo tres días de descanso. La duda principal es si Markel Susaeta, titular y goleador frente al Granada, entra de inicio en un ataque conformado por Iñigo Lekue, Raúl García, Iker Muniain e Iñaki Williams que, aunque no jugó mal, estuvo romo ante la meta rival en Sevilla.

Por su parte, el Málaga, a siete puntos del descenso tras dos derrotas consecutivas, buscará en Bilbao la primera victoria de la temporada como visitante, misión complicada por la fortaleza que muestra esta campaña el conjunto vizcaíno en San Mamés.

El equipo malagueño, en una dinámica muy mala, lleva sin ganar a domicilio desde el pasado 19 de marzo cuando en la temporada 2015-16 venció al Betis en el Benito Villamarín por 0-1 con gol del centrocampista Ignacio Camacho. Casi un año después, el Málaga necesita el triunfo para cortar una racha negativa con el uruguayo Marcelo Romero como entrenador, quien sustituyó las pasadas Navidades a Juande Ramos y que en nueve partido sólo sumó una victoria y dos empates.

El Málaga, como visitante, empató esta campaña ante el Barcelona (0-0), el Villarreal (1-1), el Osasuna (1-1), el Valencia (2-2), Alavés (1-1) y Espanyol (2-2) y perdió en los otros siete desplazamientos. Marcelo Romero para la cita de mañana recupera al lateral derecho venezolano Roberto Rosales, que cumplió un partido de sanción ante el Betis, y convoca de nuevo al delantero Sandro Ramírez tras casi dos meses lesionado. El uruguayo, que viajará con los suyos el domingo, mismo día del partido, ha citado a diecinueve jugadores, de los que deberá descartar a uno para la cita de San Mamés.

Alineaciones probables

Athletic Club: Iraizoz; Bóveda, Yeray, Etxeita, Saborit; Iturraspe, San José; Lekue, Raúl García, Muniain; y Williams.

Málaga CF: Kameni; Rosales, Luis Hernández, Demichels, Juan Carlos; Keko, Camacho, José Rodríguez, Chory Castro; Fornals y Charles. EFE

Árbitro: Álvarez Izquierdo (Cataluña)

Campo: San Mamés.

Horario: 20.45 hora local (19.45 gmt)