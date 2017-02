Isco lidera una remontada de campeón

Directo

Habían ganado el Sevilla y el Barça, que se situó incluso como líder provisional al vencer nada menos que en el Calderón estando en su peor momento de la temporada, y el Real Madrid no podía dejarse nada en el Estadio de la Cerámica ante un Villarreal que se crece ante los grandes. Como dijo Fran Escribá, técnico del ejemplar club de La Plana, su equipo se encuentra mucho más cómodo jugando este tipo de partidos que ante rivales de medio pelo que se le cierran y le impiden progresar. Tuvieron los amarillos a los blancos contra las cuerdas, pero cuando se veían casi ganadores, con hasta dos goles de ventaja y un dominio indudable en el juego, se vieron avasallados por una reacción a lo campeón del ejército de Zidane, capaz de hacerle tres goles en menos de 20 minutos a un equipo que sólo había encajado 15 en toda la Liga.

Resultaron claves la entrada de Isco como revulsivo en lugar de un gris Casemiro, la fe y la pegada de los merengues y también la actuación del colegiado Gil Manzano, que señaló uno de esos penaltis que pueden marcar la Liga y suelen indicarse casi siempre a favor de los grandes. Soberbia en todo caso la orgullosa y heroica reacción del Real Madrid, fiel a sus valores de siempre, a ese ADN que, como presume su presidente, Florentino Pérez, le ha convertido en el mejor club de la historia.

Para una cita considerada capital, ya que podría marcar un punto de inflexión en la temporada, Zidane recurrió a su once de gala, el mismo que alineó el 28 de mayo a San Siro para vencer al Atlético y darle la ‘undécima’ Champions al Real Madrid. Pepe entró por el lesionado Varane, Isco se quedó de nuevo en el banquillo, igual que en Mestalla aunque esta vez sí salió al rescate, y la ‘BBC’ actuó de inicio por vez primera desde el choque de Champions del 2 de noviembre en Varsovia (3-3), jugado a puerta cerrada. No había nada que reservar, ni descansos que ofrecer, pese a que el equipo blanco jugó y perdió el miércoles en Mestalla.

Salió bastante bien el Real Madrid, dispuesto a hundir pronto al ‘submarino amarillo’. Presionó arriba, trató de percutir con Bale y Cristiano por los costados y dio cierta sensación de peligro al peligro. Pero se encontró con un rival enorme que venía de ser apeado de Europa por la Roma, aunque el choque de vuelta se lo tomó como un avituallamiento. Sí repetía Bruno, el timón de un equipo que toca de maravilla y se defiende con una organización extraordinaria.

Pese a que 0-4 cosechado en casa frente al equipo italiano de Luciano Spalletti puede significar justo lo contrario, que este equipo comenzase la jornada sexto habla muy bien de la Liga. Por algo, antes de esta cita no había caído ante ninguno de los cinco de arriba, con dos victorias frente a la Real Sociedad, una contra el Atlético y empates ante Barcelona y el equipo de Zidane en la primea vuelta.

Escribá, criticado pero uno de los entrenadores con mejor manejo de la táctica, ordenó a su equipo en torno a un 4-1-4-1. Bruno por delante de la defensa, Samu Castillejo y Adrián a pierna cambiada por los costados, Dos Santos y Trigueros más centrados y Bakambu en punta. Magnífica la prestación del pivote defensivo, siempre bien colocado y con una sencillez y seguridad en su fútbol que le hubieran hecho titular indiscutible en la selección española si no existiera Busquets. Y superior también Trigueros, otro jugador magnífico porque todo lo hace bien y fácil, justo lo más difícil en este deporte en el que los grandes titulares se lo llevan virtuosos y goleadores.

Del infierno al cielo

Destacó en el Real Madrid el buen trabajo defensivo esta vez de la ‘BBC’. De no ser así, Marcelo y Carvajal podrían haberse visto muy superados ya en el primer acto por Castillejo, que una y otra vez le buscó la espalda al brasileño, y Adrián. Es una pena que al asturiano le falte más carácter y más gol porque calidad le sobra. Se cerró el vistoso primer tiempo con dos ocasiones claras para los locales y una para los forasteros. Keylor Navas sacó una gran mano a tiro de Mario y Samu no acertó a rematar bien, tras un centro de Jaume Costa que le dejó en posición inmejorable. En el otro área, Sergio Asenjo fue un felino para desviar un cabezazo de Benzema que no salió limpio porque el balón golpeó en Victor Ruiz. Se lesionó en esa jugada el ‘Zamora’ de la Liga, de nuevo con problemas en esas rodillas que le han maltratado a lo largo de su carrera.

Los goles animaron todavía más la noche en una segunda mitad magnífica por juego y emoción. Creció el Villarreal hasta ponerse con dos goles de ventaja pronto. Un buen disparo de Trigueros y un pase genial a Bakambu, bien definido por el delantero francés. Pero faltaba poco más de media hora y si algo tiene el Real Madrid es orgullo y capacidad para reaccionar cuando se le da por derrotado. La entrada de Isco por Casemiro les dio más mordiente a los campeones de Europa. No había ya nada que defender y tocaba jugar a la heroica, justo donde mejor se manejan los blancos.

Avisó enseguida Cristiano con una volea extraordinaria que golpeó en el poste poco antes de que Bale se reencontrase con el gol de cabeza, tras gran centro de Carvajal. El Villarreal se olvidó ya de defenderse con el balón, cedió mucho terreno y sufrió el acoso del Real Madrid. Llegó el empate tras un penalti muy polémico. El balón golpeó en la mano de Soriano, eso es incuestionable, pero pareció involuntario porque el balón venía rechazado. Cristiano no perdonó y todavía faltaba un cuarto de hora, más el descuento. Un mundo ante el Madrid. Morata, tras un robo previo de Isco, cabeceó picado y fuerte para sellar su sexto gol en el campeonato. Andrés Fernández hizo el resto. El Madrid de toda la vida.