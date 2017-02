El Deportivo destituye a Gaizka Garitano

Gaizka Garitano ya es historia en el Deportivo de la Coruña. El técnico vasco ha dejado de ser entrenador del conjunto coruñés, ocho meses después de aterrizar en Riazor, después de la derrota del sábado ante el Leganés, que le deja cuarto por la cola en la clasificación de Primera (aunque con un partido menos). Así lo ha confirmado el club coruñés a través de un comunicado en el que "agradece sinceramente al técnico vasco y a su equipo de trabajo la dedicación, el esfuerzo y la profesionalidad que han demostrado durante esta etapa que han dirigido al equipo".

La directiva del Deportivo se reunió de urgencia este domingo y tomó la decisión de destituir al entrenador, después de que de que haya sido incapaz de ganar en lo que se lleva del 2017. El Deportivo, que sólo ha sumado 19 puntos en 23 jornadas, dejó una imagen muy pobre en el estadio de Butarque, donde cayó por un bochornoso 4-0. Gaizka Garitano se despedirá de la plantilla el lunes por la mañana antes del entrenamiento y posteriormente comparecerá ante los medios de comunicación.

La destitución de Gaizka Garitano era un secreto a voces desde la noche del sábado, pero hasta la tarde de este domingo no se ha hecho oficial. De hecho, tras la derrota ante el Leganés, el presidente del Deportivo, Tino Fernández, dejaba claro que el equipo no podía permitirse la imagen mostrada y abogaba por un cambio: “Ésta no es la imagen que tiene que ofrecer el Deportivo. Lo siento, no solo por la derrota, sino por cómo se ha producido. Esto es perfectamente remontable y lo vamos a conseguir. Hay que resetear y encontrar una visión muy distinta”. Y es que con el técnico vasco en el banquillo, el Deportivo esta temporada sólo ha sido capaz de ganar cuatro partidos en Liga (Eibar, Sporting, Real Sociedad y Osasuna), además del triunfo en Copa del Rey ante el Betis en Riazor.

De momento, Cristóbal Parralo, entrenador del Deportivo B, acompañado por Javier Manjarín y Julio Hernando, dirigirá la sesión de entrenamiento planificada para el lunes en Abegondo, pero el mejor colocado para sustituir a Gaizka Garitano y sentarse en el banquillo de Riazor el jueves para recibir al Atlético es Pepe Mel. Otros nombres que sonaron fueron los de José Francisco Molina, Luis García Plaza, Sergio González y Turu Flores.