Luis Enrique: «Mi decisión no depende de lo que suceda en los próximos meses»

Luis Enrique Martínez compareció ante los medios en la víspera del Barcelona-Leganés, aunque la debacle de Champions ante el PSG y el futuro del técnico fueron los temas centrales de la rueda de prensa. «Lo que pase en los próximos meses no tiene nada que ver con mi decisión, que todavía no está tomada. Me afectan cero las críticas, porque si no no podría estar sentado aquí durante casi tres años. No miro ni me interesa lo que se pueda opinar, me avala mi trabajo», aseguró al respecto de su futuro, en entredicho después del 4-0 en París.

Respecto a la propia derrota, el técnico no esconde que sigue muy presente en el seno de su equipo: «Fue un varapalo que nos ha aparecido por sorpresa. Desde el miércoles que estará ese partido con el PSG en mi cabeza, cada noche y cada minuto, pero falta todavía mucho para la vuelta. El rival fue superior y hay que aceptarlo; a partir de ahí hay que mejorar nuestro rendimiento. El resultado fue justo, incluso pudo ser mayor».

Los próximos meses se avecinan convulsos para el Barcelona, con los títulos de Liga y Champions lejos del alcance azulgrana; no obstante, Luis Enrique es optimista: «Estamos vivos en las tres competiciones, aunque un pelín tocados en Champions. Pero tendremos alguna posibilidad de remontar contra el PSG». El entrenador reconoció, eso sí, que a su equipo le está costando hacer su fútbol de un tiempo a esta parte: «Hay una tendencia en los últimos meses de apretarnos más, pero es cierto que no estamos encontrando soluciones».

En cuanto al propio choque ante el Leganés, Luis Enrique es cauto: «El Leganés es una incógnita no sólo porque tienen muchas variantes a nivel táctico, sino también por el hecho de haberse reforzado con tantos jugadores en el mercado de invierno. Es un equipo que genera muchas dudas, pero es algo que sucede en los partidos. Será un encuentro diferente por lo sucedido en la Liga de Campeones que servirá para ver la respuesta del equipo ante una situación difícil».