Empate que no sirve ni a Betis ni a Valencia

El Betis jugará este sábado ante el Valencia en el Benito Villamarín (13.00 horas) un partido en el que buscarán mantener la racha de no conocer la derrota en casa con Víctor Sánchez en su banquillo ante un rival con urgencias y herido por el lacerante 0-4 ante el Éibar de la última jornada.

El Betis llega a la cita con la estela del gran partido ante el Barcelona (1-1) de hace quince días que no pudo continuar ante el Deportivo la pasada jornada por suspensión, mientras que los de Salvador González 'Voro' la afrontan con la obligación perentoria de puntuar para restañar heridas y salir de la zona de peligro. Víctor Sánchez, quien suma tres victorias y otros tantos empates en su partidos caseros, contará con la mayoría de sus efectivos y apelará al esquema que lo ha hecho reconocible (5-3-2) y, con toda probabilidad, al once que jugó ante el Barcelona y que no pudo repetir en 'Riazor'.

En esa alineación, con la que el madrileño buscará encadenar por vez primera dos partidos consecutivos puntuando, han encontrado su hueco para darle consistencia los dos refuerzos llegados en el mercado invernal, el central rumano Alin Tosca y el mediocentro riojano Rubén Pardo, cedido por la Real Sociedad. Pardo resultó providencial en su debut ante el Barcelona para hacer crecer en la zona de creación el talento de Dani Ceballos, y ambos se repartirán el mediocampo bético junto al restador Petros dos Santos, y los laterales avanzados con los que suele jugar el madrileño: el italiano Cristiano Piccini y el danés Riza Durmisi.

Víctor podría repetir su zaga de tres centrales, el argentino German Pezzella, Alin Tosca y el argelino Aïssa Mandi; y en punta, pese a la recuperación del paraguayo Tonny Sanabria, no es probable que el madrileño renuncie a la creciente aportación de Álex Alegría en juego táctico y en el gol, como demostró ante el Barcelona. Clave volverá a ser la figura de Rubén Castro y que éste recupere su acierto goleador, ya que lleva tres jornadas -cuatro con el partido aplazado- sin perforar las redes contrarias.

Por su parte, el Valencia necesita volver a reengancharse a las buenas sensaciones y resultados tras sumar dos derrotas consecutivas, la últimas de ellas muy dolorosa tras el severo 0-4 sufrido ante el Eibar en Mestalla. Voro ha insistido durante la semana a sus jugadores en la necesidad de evitar las expulsiones, después de haber jugado en inferioridad numérica en los dos últimos partidos, tras ver la roja Munir en Las Palmas y Carlos Soler ante el Eibar.

Precisamente la ausencia del canterano, uno de los jugadores con mayor protagonismo del equipo desde la llegada de Voro al banquillo, será unos de los problemas a solucionar por el técnico, quien tampoco podrá contar con el central argentino Ezequiel Garay, suspendido con un encuentro por acumulación de amonestaciones. Tampoco estará el centrocampista internacional argentino Enzo Pérez, quien no ha participado en la última sesión de entrenamiento, ya que no tiene buenas sensaciones en sus molestias en el sóleo, por lo que el cuerpo técnico ha decidido preservarle para que la próxima semana esté en perfectas condiciones.

Por contra, el entrenador valenciano recupera para el compromiso ante el Betis a Munir El Haddadi, Dani Parejo y Luis Almeida "Nani", sancionados ante el Eibar, así como al lateral brasileño Guilherme Siqueira, recuperado de las molestias que le impidieron ser convocado la pasada semana. Además, también podrá contar con el central tunecino Aymen Abdennour, quien se ha perdido los últimos partidos tras su participación en la Copa de África, y que podría volver al once inicial para suplir la ausencia de Garay en competencia con Aderllan Santos.

Ante la ausencia en la medular de Carlos Soler y Enzo Pérez, el técnico se verá obligado a variar su dibujo táctico y pasará de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, en el que Orellana actuará como mediapunta y en una medular en la que Mario Suárez y Parejo formarán el doble pivote. Otra de las grandes dudas reside en la línea ofensiva, ya que el regreso de Nani podría propiciar que Santi Mina volviera a la posición de delantero centro en detrimento del italiano Zaza, que fue por primera vez titular ante el Eibar.

Alineaciones probables:

Betis: Adán; Piccini, Pezzella, Mandi, Tosca, Durmisi; Rubén Pardo, Petros, Dani Ceballos; Rubén Castro y Álex Alegría.

Valencia: Alves, Montoya, Mangala, Santos, Gayá, Mario Suárez, Parejo, Nani, Munir, Orellana y Santi Mina.

Árbitro: Daniel Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño)

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 13.00 horas.