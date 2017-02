El Eibar humilla al Valencia (0-4)

El Valencia buscará una victoria ante el Eibar después de la derrota sufrida ante Las Palmas que frenó la racha de dos triunfos consecutivos, mientras que el conjunto vasco mira hacia los puestos europeos de la clasificación.

El partido llega con diez puntos de ventaja para el equipo eibarrés, que se ha mostrado en la primera vuelta de la Liga como un conjunto mucho más sólido que el valenciano.

Salvador González "Voro", entrenador del Valencia, deberá reconstruir su alineación titular, ya que Dani Parejo, Luis Carlos Almeida "Nani" y Munir El Haddadi, habituales en su esquema, deberán cumplir un partido de sanción.

Estas ausencias obligarán al técnico valenciano a recolocar a algunos de sus futbolistas de ataque. De hecho, el portugués Joao Cancelo pasará al interior derecho para suplir la ausencia de Munir.

Asimismo, Fabián Orellana y Simone Zaza, únicos fichajes en el mercado de invierno, cuentan con opciones de estar en el once que saltará a Mestalla ante las ausencias de los jugadores de ataque.

El delantero italiano ya ha participado en los dos últimos partidos contra el Villarreal y Las Palmas al salir desde el banquillo y será titular si Santi Mina, acaba desplazado al flanco izquierdo del ataque.

Al no haberse recuperado Enzo Pérez, Mario Suárez jugará por delante de la defensa y los dos jugadores de creación serán Álvaro Medrán y Carlos Soler.

También Orellana, pese a haber realizado dos entrenamientos con el grupo, podría tener su oportunidad en el once ya sea para jugar por algunas de las dos bandas o para sustituir a Dani Parejo en la media punta, aunque no es probable que juegue de inicio.

Por último, José Luis Gayà, Eliaquim Mangala, Ezequiel Garay y Martín Montoya formarán la defensa que guardará la meta defendida por el brasileño Diego Alves.

El Eibar intentará puntuar por vez primera en su historia en el estadio de Mestalla. En sus dos visitas anteriores al campo valencianista ha sufrido dos derrotas por 3-1 y 4-0, y ha doblegado por vez primera al Valencia en la presente temporada, en Ipurúa.

El delantero Sergi Enrich ha sido noticia esta semana por el interés del Fulham, un club inglés de segunda división que estaba dispuesto a pagar los 10 millones de euros de su cláusula de rescisión de contrato, pero a plazos. Pero el Eibar, que no quería debilitarse deportivamente -el ariete es el máximo goleador azulgrana (6 tantos en liga y 1 en copa)-, no negoció su venta.

El técnico considera como fichajes a los 7 futbolistas que se han lesionado entre diciembre y enero, Iván Ramis, Kike García, Anaitz Arbilla (ya ha reaparecido), David Juncà, Asier Riesgo, Fran Rico y Antonio Luna, quienes se irán recuperando poco a poco en febrero y algunos de ellos (Arbilla, Ramis, y Fran Rico) ya están en disposición de enfrentarse al Valencia. El preparador sufre 5 bajas, porque Alexander Mesa 'Nano' es baja de última hora por problemas físicos de aductores.

Mendilibar, que recupera a Gonzalo Escalante tras cumplir ante el Deportivo el encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones, ha tenido que convocar a Markel Areitio, un portero del filial, el CD Vitoria, de Tercera División por la ausencia de Riesgo.

El Eibar, muy superior desde el inicio del encuentro, humilló en Mestalla al Valencia, un equipo sin ideas que, además, jugó todo el segundo tiempo en inferioridad numérica por la expulsión de Carlos Soler.

Antes de esa acción, el equipo vasco ya había impuesto su ley con sus futbolistas mejor posicionados sobre el terreno de juego en un duelo que a nivel táctico ganó su entrenador, José Luis Mendilibar.

Con 0-2 se llegó al descanso y el espléndido gol de Dani García en la reanudación cerró un partido en el que el Eibar no dio ninguna opción al conjunto local, al que le marcó un cuarto tanto.

Fue un partido en el que el Eibar se hizo el amo desde el principio e impuso su ley con una presión muy próxima a la defensa local arriba que el Valencia no fe capaz de superar.

Pese a ello, en una de las pocas ocasiones del primer periodo para los locales, un centro de Gayà pudo haber supuesto el 1-0, pero el cabezazo de Zaza salió fuera.

El equipo vasco jugaba cada vez más cerca de la meta de Alves y Arbilla dispuso de una buena ocasión de gol previa al 0-1 que llegó en un centro de Escalante rematado de forma espectacular por Sergi Enrich.

No reaccionó el Valencia tras el gol visitante y limitó sus aproximaciones a un par de centros sin apenas peligro de Gayà, hasta el punto de que el conjunto vasco no necesitó variar su planteamiento porque el rival apenas le inquietaba y su centro del campo no existía.

En el último minuto de la primera parte el colegiado consideró penalti y expulsión un manotazo de Carlos Soler a Escalante, que previamente le había golpeado, y Adrián hizo el 0-2.

El Eibar salió tras el descanso con dos goles de ventaja, un hombre más y un rival sin ideas: el partido se le había puesto muy de cara y ante esa circunstancia el técnico local, Salavdor González "Voro" hizo debutar al chileno Fabián Orellana y pasó a jugar con un 4-4-1.

Mejoró ligeramente el equipo local, pero no llegó a incomodar al Eibar que, con tranquilidad, esperaba que le llegara una nueva oportunidad ante un equipo obligado a arriesgar y que abrió mucho sus líneas.

Así, en un empalme desde fuera del área que entró por la escuadra, Dan García hizo un gol espectacular que cerró definitivamente un encuentro que a partir de ese momento se jugó al con la reiteración del cántico en las gradas de "Peter vete ya" en alusión a Peter Lim, máximo accionista del club.

Quedaba media hora y el encuentro estaba resuelto a favor del Eibar, que mantuvo el control del juego e impidió las aproximaciones locales a la meta de Yoel, portero cedido por el Valencia al equipo eibarrés.

A diez minutos del final, algunos seguidores del Valencia ya habían abandonado el estadio para abuchear a los dirigentes del club ante la tribuna, mientras dentro transcurrían los minutos y el Eibar jugaba a placer.

Un pase de Fran Rico permitió que Sergio Enrich ampliará la cuenta con el 0-4 y convirtió el partido en un festival para su equipo y en un suplicio para los locales y que acabó con el estadio casi vacío.