Aplazado el Deportivo-Betis por el temporal

El temporal que azota La Coruña desde la tarde del jueves ha provocado el aplazamiento del encuentro Deportivo-Betis, correspondiente a la 21ª jornada de Liga, que debía disputarse a las 20:45 horas de este viernes en el estadio de Riazor. Las fuertes rachas de viento que azotan la ciudad herculina y que han superado 120 kilómetros por hora, levantaron parte de la cubierta de Riazor, lo que provocó que varias placas de uralita se desprendieran tanto hacia el interior del campo como hacia la calle.

La decisión de suspender el partido se adoptó tras una reunión de los técnicos del Ayuntamiento de La Coruña con el fin de garantizar la seguridad de futbolistas y aficionados. Los desperfectos casuados, sobre todo en la grada conocida como Marathón, no garantizaban la seguridad de los espectadores.

Además, las previsiones meteorológicas no eran optimistas porque el viento aumentó su intensidad a lo largo del día y se iba a decretar la alerta naranja a partir de las 18 horas. El propio Concello de La Coruña anunció a través de su cuenta de Twitter que «se suspenden todas las actividades exteriores en complejos deportivos escolares desde las 15:00 horas por alerta roja».

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, reconoció a primera hora de este viernes que esa parte del estadio no se preveía abrir al público en caso de que se hubiera disputado el partido, y que los aficionados con abonos en esa zona serían recolocados en Tribuna y Preferente. Finalmente, se prefirió el aplazamiento a la reubicación.

#AlertaVermella | Desde as 15.00 horas suspéndense as actividades no exterior dos centros educativos e instalacións deportivas.