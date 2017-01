Pepe Castro, contra Ramos: «Que aconseje a Florentino Pérez»

Se intensifica la guerra entre el Sevilla y Sergio Ramos. En la dinámica de fuego cruzado, dos días después de que el capitán del Real Madrid criticase al presidente del club hispalense, Pepe Castro, «por no ponerse en contra de la violencia, que es lo que mancha el fútbol», el máximo dirigente del Sevilla respondió este lunes con contundencia al defensa de Camas, a quien volvió a acusar de «provocar a la afición» del Sánchez Pizjuán «y poner a todo el mundo en su contra».

«Sergio Ramos tiene que dedicarse a jugar y a aconsejar al presidente de su club (Florentino Pérez), no al presidente del Sevilla. Yo trabajo más de lo que él (Sergio Ramos) se cree contra la violencia verbal», proclamó Pepe Castro, para quien «no se puede evitar que haya algún grupo de 20, 30 o 50 personas que lo insulten», pero lamentó que el futbolista sevillano «haya provocado a la afición y, por dos veces, al presidente de otro club». «Es una parte mínima de la afición quien insulta a Sergio Ramos cuando va al Sánchez Pizjuán», aseguró.

Pepe Castro quiso recordar también que fue él quien «hace poco más de dos años», planteó «una iniciativa para arreglar el problema de la afición con Sergio Ramos», pero que el futbolista del Real Madrid se ha encargado de «estropear el camino recorrido». «No voy a permitir que se haga una publicidad mala de la afición del Sevilla, porque es ejemplar», defendió el presidente sevillista, después de que LaLiga denunciase ante el Comité de Competición y a Antiviolencia, los insultos de «Sergio Ramos hijo de puta» y «Ramos muérete, Ramos muérete», entre otros, proferidos por los ultras del equipo andaluz, los Biris, algunos de ellos «secundados por buena parte de aficionados locales ubicados en otros sectores, sin poder determinar el número», según la patronal de clubes.

«A lo mejor exigimos más determinación en algunas cuestiones y la estrategia del presidente del Sevilla para eliminar a los violentos es diferente a la nuestra», afirmó minutos antes en el mismo escenario, el Palacio de El Pardo, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que estima que Sergio Ramos «está equivocado al decir que el presidente del Sevilla está a favor de los violentos». «Hay que erradicar a los violentos, que no tienen lugar en la grada del Sánchez Pizjuán, pero es difícil erradicarlos», reconoció Pepe Castro, que no espera la clausura de una parte del estadio del Sevilla, «porque si se cierra el campo por insultos tendrán que cerrar también otros muchos, como el de El Sadar, por lo ocurrido ayer (por el domingo), con insultos reiterados».

Respecto a la pancarta de un seguidor sevillista en El Sadar, en la que presuntamente se apoyaba a uno de los autores de la violación de una joven en los últimos Sanfermines, Pepe Castro apuntó: «Me parece lamentable que me pregunten sobre una pancarta de un aficionado en la que que pone ‘Gordo’. Los Biris no asistieron al partido contra Osasuna». «Yo no puedo valorar la pancarta de un aficionado que no sé lo que significa», zanjó.