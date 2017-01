El Barça encuentra esperanza en el fondo de armario

Los suplentes del Barça han dado un paso adelante en un momento en el que Luis Enrique necesita de la participación de toda la plantilla, con partido cada tres días entre Liga y Copa a la espera de la Liga de Campeones. «Con todos somos más fuertes», destacó el técnico tras el 5-0 a la UD Las Palmas, calificando con un «excelente» el partido en el lateral derecho de Aleix Vidal, prácticamente marginado en los primeros meses de la temporada, y alabando «la actuación de Rafinha y André Gomes, recibiendo entre líneas, donde más difícil es, y de Arda Turan, que nos ha ayudado en la presión».

Ciertamente, con el curso ya en mitad de enero, se dudaba del fondo de armario del Barça sin saber muy bien a señalar como culpable. Luis Enrique ha movido poco hasta ahora el banquillo pese a que en verano aseguró que «esta es la mejor plantilla que he tenido nunca». Sin oportunidades, algunos de esos refuerzos se convertían en sospechosos. El caso de Aleix Vidal, de quien se daba por segura su marcha en el mercado de invierno, era el principal ejemplo. Nadie sabe si su ostracismo se ha debido a una obsesión del entrenador o a una apatía del futbolista. El sábado Luis Enrique le abrió la puerta a la continuidad: «Estoy contento de que Aleix Vidal me quite la razón». La comparación con el rendimiento del Plan B del Real Madrid respecto al del Barça todavía hacía más daño, pero desde ahora quizás se comience a observar a Rafinha, André Gomes, Aleix Vidal, Digne, Alcácer, Denis Suárez o Arda Turan con otros ojos.

Era imposible que Luis Enrique no hiciera rotaciones en un 2017 que comenzó con tres partidos tan exigentes como la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Athletic o la visita al Villarreal. Ante la UD Las Palmas descansaron de inicio Sergi Roberto, Piqué, Iniesta y Neymar, mientras que durante el partido pudieron ser cambiados debido a lo favorable del resultado Luis Suárez y Sergio Busquets. Los seis estarán seguro en la línea de salida el jueves en Anoeta en la ida de los cuartos de final de Copa. La Real Sociedad espera a un equipo que llega en un buen momento. Lo afirma Luis Enrique: «Ya era optimista por lo que estaba viendo en los entrenamientos y ahora lo soy por lo que veo en los partidos».

Fútbol y goles

El Barça, además, logró apagar con fútbol y goles en el terreno de juego el incendio creado por su propia directiva en los despachos, con un presidente como Josep Maria Bartomeu nervioso ante la negociación por la renovación de Leo Messi. Las cuentas no le salen y busca fórmulas de financiación, pero no quiere pasar a la historia como el hombre que dejó escapar al mejor jugador del mundo. Mientras, intenta que nadie del club incomode al crack con palabras sobre el tema, pero rozando el ridículo, como ha ocurrido con la degradación de Pere Gratacós, que se encargaba de las relaciones con la Federación, por unas palabras que al '10' se le han escuchado en multitud de ocasiones en boca propia: «Sin mis compañeros no sería lo mismo». Ciertamente, no ha sido ningún despido porque su papel con la Federación en los sorteos de Copa era anecdótico y seguirá llevando la formación de los niños en La Masia, su auténtico cometido.

Messi, por cierto, no entendió nada. Su relación con Gratacós, a quien tuvo de entrenador de niño, es buena y sus palabras no le molestaron. Pero una vez más, cuando pisa el césped se olvida de todo e hizo un partidazo con un gol de oportunismo que no fueron más por las paradas de Javi Varas. Bartomeu dice que él lleva personalmente la negociación. El tema seguirá coleando. Es ley de vida.