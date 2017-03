Luis Suárez: «Queremos entrar en la historia pero habrá que tener paciencia»

Luis Suárez cree en la remontada ante el PSG en la Liga de Camepones. Así lo ha dejado claro el delantero del Barcelona: "En el fútbol nada es imposible. Si un equipo puede hacer cuatro goles es el Barça, pero siempre con nuestra forma de jugar. Somos conscientes de que jugamos ante un gran rival". Sin embargo, el delantero uruguayo ha dejado claro que va a ser complicado y habrá que tener paciencia y buscar el segundo gol después de marcar el primero. "Somos conscientes de que el partido dura 94-95 minutos, debemos ser pacientes, no a la desesperada. No podemos volvernos loco, nosotros somos los primeros que queremos dar la vuelta a la situación, entrar en la historia, pero debemos jugar con tranquilidad".

La remontada del 4-0 en París pasa por no encajar ningún gol, una situación que complicaría todavía más el reto al Barcelona. "Sería muy apresurado afirmar esto. Ellos saben que somos capaces de hacerles mucho daño con el balón. No debemos jugar apresurados". Además, reconoció que tendrán el apoyo del Camp Nou porque "nos van a estar animando desde el primer momento, necesitamos el apoyo de todos" y recordó a los aficionados que no creen en la remontada que "si hay un equipo capaz de dar la vuelta somos nosotros. La gente debe tener paciencia, nosotros vamos a dejarlo todo. El partido es muy largo y puede pasar de todo en la cancha".

El uruguayo desveló que tras la derrota de París "lo más duro fue los primeros días. Fue una derrota que nos dolió, pero a los pocos días pudimos levantarnos, con actitud y con goles". "Pasó mucho tiempo ya", añadió.

Para que la remontada se lleve a cabo, será muy importante tener la mejor versión de todos los jugadores y también de Messi. El uruguayo ve a su compañero "con muchas ganas", al igual que "al resto de compañeros". "Este es un lindo desafío, es difícil, pero no es imposible. El grupo está unido, la hinchada, e intentaremos dar la vuelta a la eliminatoria". El uruguayo confesó además que "todos tenemos ganas de jugar hace varios días" porque "a nivel grupal y a todo el barcelonismo nos genera un gran desafío".

El estado de ánimo será importante para afrontar el reto de la remontada y tras los buenos resultados ligueros parece lejano el pinchazo en París. "Lo lindo que tiene el fútbol es que puedes levantarte enseguida. Creo que estamos con confianza y mucho ánimo, con el apoyo de la gente intentaremos superar este gran desafío", confesó el ‘9’ del Barcelona que reconoció que si se consigue la remontada "será el partido más importante de mi carrera".