Luis Enrique pierde los papeles ante un periodista de TV3

Luis Enrique, entrenador del Barcelona, no pudo contener los nervios tras la contundente derrota de su equipo por 4-0 ante el PSG en el Parque de los Príncipes. El técnico asturiano perdió los papeles con el periodista de TV3 Jordi Grau durante la entrevista tras el encuentro.

El rostro del gijonés se fue crispando según las preguntas comenzaban a ser más duras. «Se ve que no veis muy bien el partido». No le agradó la referencia del periodista a las palabras de Sergio Busquets, que afirmó que el «planteamiento táctico» de los parisinos había sido mejor. Tampoco le gustó atribuir la falta de intensidad a la derrota blaugrana. «Me parece que usar el tópico de la intensidad es demasiado fácil ¿no?».

Justo antes de terminar la entrevista, Luis Enrique le recriminó el trato recibido durante la conversación. «Espero que este tono que has utilizado lo mantengas también cuando el equipo gane y no solo cuando pierde». «Toda la responsabilidad es mía, no busquéis más cositas», zanjó el asturiano.