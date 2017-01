El Barça, sin Busquets e Iniesta, a por a su séptima semifinal de Copa consecutiva

El Barça busca ante la Real Sociedad su séptima semifinal consecutiva de la Copa del Rey, y octava en las últimas nueve temporadas, desde que se reconcilió con la competición tras once años de sequía al ganar el título en el curso 2008-09. Desde aquel primer trofeo de la 'era Pep Guardiola' el equipo azulgrana ha conquistado también las ediciones 2011-12, 2014-15 y 2015-16, llegando a la final en las campañas 2010-11 y 2013-14, ambas perdidas ante el Real Madrid, y a la semifinal 2012-13. Solo en la temporada 2009-10, cuando cayó en octavos de final frente al Sevilla, no disputó la penúltima ronda a la que ahora aspira.

La estadística reciente indica que el Barça, el rey de la Copa con 28 títulos, se toma muy en serio el torneo, motivo que muestra al mismo tiempo el gran momento de una Real Sociedad, quinta en Liga, que llega al Camp Nou dispuesta a remontar la eliminatoria que tiene cuesta arriba desde hace siete días porque el conjunto de Luis Enrique acabó con la maldición de Anoeta imponiéndose 0-1 con un gol de penalti de Neymar. «Este equipo tiene más ganas de hacer historia», proclama el técnico azulgrana.

Sin embargo, el técnico asturiano no podrá contar con dos jugadores fundamentales para salir airoso de la excelente presión adelantada de la escuadra de Eusebio Sacristán: Sergio Busquets y Andrés Iniesta, los dos lesionados. También Rafinha sigue en la enfermería. «La Real no cambia su forma de jugar en casa o fuera por lo que habrá que valorar esa presión», avisó Luis Enrique. Rakitic, que rindió a un gran nivel en Eibar como mediocentro cuando Escalante pisó el tobillo de Busquets, podría repetir por delante de la zaga, con André Gomes, Denis Suárez y Arda Turan repartiéndose dos plazas de interior. También el propio André Gomes, Mascherano y Sergi Roberto pueden actuar de mediocentros, pero los dos últimos podrían jugar de titulares como central y lateral derecho, respectivamente. El entrenador asturiano no avanzó su decisión: «Diría quién jugará de mediocentro, pero seguro que Eusebio o sus ayudantes están escuchando. Tengo seis opciones, contando a Denis Suárez, y así las tendrá que tener todas en cuenta».

Tensión

Será un partido tenso después de las quejas arbitrales de la ida. Al Barça no le sentó bien que la Real Sociedad, a través de jugadores como Illarramendi o Zurutuza, hablara de robo porque el colegiado castellano leonés González González no mostró la segunda amarilla a Messi y señaló un fuera de juego de Zurutuza en posición válida. El equipo azulgrana se sintió tanto o más perjudicado por penaltis no pitados de Rulli a Neymar y de Navas por mano en un disparo de Piqué, además de la permisividad con los agarrones por detrás a Messi, placajes y hasta un balonazo con el juego detenido, todo sin amarilla. Luis Enrique pide «ayudar a los árbitros porque todos vemos solo las jugadas que creemos que nos perjudican a nosotros».

Eusebio Sacristán no podrá contar con los lesionados Zaldua, Carlos Martínez, Markel Bergara, Agirretxe y David Concha. «Confiamos en nuestras posibilidades, nos motiva mucho poder pasar a semifinales. Estamos convencidos de que podemos ganar allí», afirmó el entrenador de la Real, con ganas de reivindicarse en los personal ante un Barcelona que no lo tuvo en cuenta como opción para entrenar al primer equipo pese a sus buenas temporadas como ayudante de Rijkaard, primero, y como técnico del filial, después.

«Tenemos el reto de competir en un escenario muy importante. Es un paso más para demostrar nuestro potencial, pero tendremos que hacer un partido muy completo para poder pasar a semifinales», comentó. Consciente de que la Real encadena 19 derrotas seguidas en el Camp Nou (18 en Liga y una en Copa), animó a sus jugadores: «Nuestro momento es bueno y nos debemos agarrar a eso más que a las estadísticas».

- Alineaciones probables:

Barça: Cillessen, Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, André Gomes, Rakitic, Arda Turan, Messi, Luis Suárez y Neymar.

Real Sociedad: Rulli, Elustondo, Navas, Íñigo Martínez, Yuri, Xabi Prieto, Illarramendi, Zurutuza, Oyarzabal, Willian José y Vela.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (valenciano)

Estadio: Camp Nou

Hora: 21:15 h. Camp Nou.

TV: beIN LaLiga.