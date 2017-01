Zidane: «La madre de Ramos no tiene culpa de nada»

A pesar de que el Celta del Toto Berizzo ha perdido siempre contra el Real Madrid, Zinedine Zidane advirtió este martes sobre el peligro de los gallegos y la dificultad de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. Aseguró que no cambiará nada tras la derrota liguera en el Pizjuán que dejó en 40 partidos el récord español de imbatibilidad y defendió a Keylor Navas y a Karim Benzema, pese a sus errores en ese partido. Negó que el Real Madrid busque otro portero y lamentó los insultos en Sevilla a Sergio Ramos y a la madre del defensa porque "no tiene culpa de nada".

CONVOCATORIA DE 19 Cristiano no descansa Después de descansar en los dos partidos de octavos de final ante el Sevilla, Cristiano Ronaldo ha sido incluido en la convocatoria de Zidane para la ida de cuartos contra el Celta. En la lista de 19 jugadores, sin los lesionados Bale, Pepe y James, sólo se echa en falta a Carvajal, que sí será reservado por el técnico francés en el primer duelo copero contra el conjunto vigués. Porteros: Navas, Casilla y Yáñez. Defensas: Ramos, Varane, Nacho, Marcelo y Danilo. Centrocampistas: Kroos, Kovacic, Casemiro, Modric, Isco y Asensio. Delanteros: Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez, Mariano y Morata.

"Veo muy buena la temporada de Keylor, aunque claro que se les puede pedir siempre más a todos. Si logramos 40 partidos sin perder, es por algo. Keylor estaba en la portería. Kiko Casilla y Rubén están trabajando fenomenal también y no hay que darle más vueltas a este asunto", afirmó el técnico blanco sobre el portero costarricense. Cerró filas ahora que se retoma el debate sobre si convienen los fichajes de David De Gea o Thibaut Courtois. "No me interesa lo que vaya a pasar el próximo año y creo que son todo rumores. Estoy muy feliz con mis tres porteros y no quiero cambiar nada. Es normal que haya debates en los medios después de una derrota", insistió.

Esbozó una sonrisa irónica cuando se le cuestionó por la pérdida de balón de Benzema en el origen del segundo gol del Sevilla. "¿Karim no puede perder un balón en el centro del campo? Cada uno puede opinar y escribir lo que quiere y yo no me voy a meter en eso, pero los goles son culpa de todos. Tuvimos cinco minutos en los que nos faltaron la concentración y la constancia".

A vueltas con los insultos a Ramos en Nervión, Zidane los lamentó cuando se le preguntó por la denuncia de LaLiga a la afición del Sevilla. "Siento mucho los insultos, y además su madre no tiene nada que ver con eso. Espero que la gente algún día entienda eso, pero bueno", manifestó.

MÁS INFORMACIÓn LaLiga desvela a Competición y Antiviolencia los insultos a Ramos

Consecuencias

Negó que haber perdido pueda tener alguna consecuencia positiva para el futuro. "No, me hubiera gustado seguir ganando y trabajamos para ello. Pero sí hemos tenido tiempo para analizar lo que ocurrió y sabemos que debemos recuperar nuestro ritmo y trabajar un poco más".

Entiende el preparador blanco que "los de fuera, los que no son madridistas, quieren que perdamos, lo hagamos mal y meter cosas dentro". Pero sostiene que no le importa y que "no va a cambiar nada por perder un partido, aunque se buscará la solución para que no pase otra vez".

Negó Zidane que en el Pizjuán utilizara por primera vez el sistema de tres centrales y aseguró que no se arrepiente del planteamiento. "Ya jugamos así durante tres partidos y no es algo nuevo para los futbolistas. No me inventé nada. Cuando hacemos algún cambio, todos creemos en lo que hacemos, sobre todo los jugadores. No cambiaría nada, salvo quizá que aún me quedaban dos cambios y no los hice porque pensaba que no era necesario. Tanto nosotros como el Sevilla jugamos tres partidos con tres organizaciones diferentes. Se trataba de intentar sorprender al rival", desgranó.

Sobre el choque copero, dejó claro que no le sorprenden las cuatro victorias del Celta en 2017 porque "es un equipo muy bueno, que juega muy bien y pelea en todas las competiciones. Hay que entrar en el partido como sabemos y asumiendo que va a ser una eliminatoria muy complicada".

No avanzó las rotaciones, ni si volverá a descansar Cristiano Ronaldo en Copa, pero reforzó su confianza en toda la plantilla. "No sé si habrá muchos cambios o no, pero tenemos muchos partidos, uno cada tres días, y vamos a necesitar de todos. Lo bueno es que recuperamos a jugadores, aunque aún nos faltan Pepe, Coentrao y Bale. Eso significa que tengo que pensar mucho para hacer el equipo, pero mejor. Somos un grupo de 24 y yo voy a tirar siempre de todos. El mensaje no va a cambiar, aunque a veces repita el mismo equipo tres o cuatro veces. Estoy convencido de que si ganamos algo es por todos".