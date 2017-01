Zidane da descanso a Cristiano y zanja el 'caso James'

Zinedine Zidane, que este martes dejó sorprendentemente a Cristiano Ronaldo fuera de la convocatoria para el partido de Copa contra el Sevilla, quiso zanjar el 'caso James' después de que el colombiano comentase que estaba valorando su salida del Real Madrid. El técnico francés aseguró que "es un jugador importante" al que tratará "igual que a los demás", y también expresó su deseo de que Pepe -lesionado, tampoco jugará este miércoles- renueve su contrato que cumple a final de temporada, aunque no hay acuerdo entre las partes y es muy probable que el central portugués abandone el equipo en verano.

"James es un jugador del Madrid, importante, y me voy a comportar con él igual que con los demás. Vamos a seguir trabajando todos juntos. Cuando tú no juegas una final (en el Mundialito) es normal que estés enfadado y entiendo que a veces es difícil. Es complicado para todos. Esto ya es del pasado y lo queremos es mirar lo que tenemos por delante. Él dijo que quiere estar aquí porque está en el mejor club del mundo y no hay más qué hablar. Vamos a seguir trabajando. Pepe también es un jugador nuestro y un jugador importante. Son 10 años los que está aquí y ya ha hecho historia en este club. Quiero que siga con nosotros. Lo que digan no me interesa, sino lo que pueda hacer con nosotros hasta el final», declaró Zidane, que cuando este miércoles se cumple un año de su llegada al banquillo del conjunto blanco habló de todos los asuntos de actualidad.

. El cambio en un año: «He perdido más pelo, pero igual que tú -le dijo al periodista de ABC que le preguntó- a lo mejor, pero no podemos hacer nada. Me siento bien y contento del trabajo, pero esto es muy largo. Queda mucho y estamos contentos del trabajo que estamos haciendo todos y sobre todo los jugadores, que son los primeros protagonistas. No esperaba esto. He ganado muchas cosas de jugador y cuando hago una cosa intento hacer el máximo para ganar, pero todavía queda. No me lo esperaba pero lo que tenemos que hacer es seguir. Perdona por lo del pelo».

. Su presentación: «Hace un año estaba un poco más estresado (risas). Mañana se cumple el año. Siempre estamos un poco así, con nervios. Es más la presentación, que fue un poco estresante, pero ya se acabó y mañana es un partido (contra el Sevilla). No digo que para el estrés sea mejor, pero lo prefiero».

. Sus retos: «No creo que sea diferente. Sigo pensando lo mismo. Llevo un año como entrenador del primer equipo y he mejorado bastante, creo, pero quiero seguir mejorando. Es un trabajo a largo plazo, es complicado. Hemos conseguido grandes logros pero hay que llevar al equipo a ser lo más competitivo posible. Lo demás no me preocupa. No va a cambiar gran cosa".

. Su mejor y peor recuerdo: "Mi mejor recuerdo es ganar la Champions, que no me va a pasar 20 veces en mi vida. Es lo que tengo en mi cabeza. El peor recuerdo no hay, porque no hay algo que pueda decir ahora. No lo veo. Mañana diré otra cosa pero hoy sólo veo las cosas positivas, que ganamos la Champions y muy contento por eso. No es sencillo ganar la Liga de Campeones. No es lo único que cuenta, pero el objetivo es ganar. Ganar títulos es lo que importa y para nosotros lo importante es ganar trofeos y estamos en el camino correcto. Nos quedan tres y vamos a tratar de hacer lo máximo para conseguirlo, aunque no es tan sencillo».

. En qué necesita mejorar: "Tengo que mejorar en todo. Esto es siempre así. De jugador pensaba lo mismo, con 33 o 34 años, y como entrenador hay que mejorar más todavía. Lo tenéis que decir vosotros en qué soy bueno. Estoy convencido de que tengo pasión por el fútbol, lo llevaré dentro toda mi vida, y es la cualidad que debe tener un jugador y un entrenador. Estoy contento de lo que estoy haciendo todos los días».

. Dudas sobre Cristiano (minutos después no entró en la lista porque Zidane ha decidido concederle descanso): «No creo que duden de su potencial, que es tremendo, pero es normal que con Cristiano haya debate. Cada uno piensa una cosa de él, pero lo que está haciendo lo está haciendo muy bien. Es único. Lo que tiene que hacer y quiere es seguir trabajando mucho para conseguir cosas. Me soprendería que no ganara el premio FIFA, porque se lo merece todo y 2016 ha sido único».

. Sampaoli quiere robarle el balón: «Veo al Sevilla un equipo competitivo, muy bueno y con mucha confianza y va a ser un partido complicado para nosotros y espero que para ellos también. Va a ser un buen partido y tenemos que estar preparados para competir fuerte. Mi preocupación es nuestra, no del rival, que es muy bueno. Hace seis meses ganamos allí pero eso no asegura ganar otra vez el partido. Lo hicimos muy bien y trabajamos mucho. Lo que queremos es que empiece el partido de mañana".

. Morata y su presunto regreso de regresar a Italia: "No creo que sea cierta es información. Le veo contento porque es su casa. Le veo muy metido en el proyecto y ya está. Lo que se dice por ahí no creo que sea cierto, pero bueno...".

. El parón navideño: «Después de casi seis meses es bueno tener un poco de descanso, y pasarlo con la familia es una cosa buena. Es importante cuando vuelves lo que vas a hacer, y nosotros hemos tenido una semana para trabajar y nos ha venido muy bien. No vamos a parar de trabajar. Ahora vamos a empezar otra vez los partidos y jugar cada tres días. En 70 días vamos a tener 20 partidos y vamos a trabajar menos, pero es lo que gusta al jugador es más jugar».

. Posible mejor entrenador de 2016: «No me sorprendería para nada no ganarlo. Sería normal que lo gane otro, porque yo acabo de empezar y lo que tengo que hacer es seguir trabajando y mostrar mucho más. Estamos en ello y sería normal».

. El estado de Sergio Ramos: «Cuando juegas una final arriesgas. Jugó casi toda la eliminatoria. Ahora está recuperado, aunque le queda un poco, pero está mucho mejor y en poco tiempo entrenará con el equipo».