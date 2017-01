El Celta disfruta en el caos de Mestalla

El Valencia, sumido en una de sus peores crisis en los últimos años, recibe en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey al Celta, un equipo que necesita mejorar y que llega a este encuentro con sendas derrotas en sus dos últimos choques ligueros.

El Valencia afronta el choque con Salvador González 'Voro' en el banquillo, tras la dimisión presentada por Cesare Prandelli el pasado viernes, y con la urgencia de abandonar con un buen resultado la mala dinámica de los últimos meses. El Celta, por su parte, tiene ante sí una oportunidad de avanzar hacia los cuartos de final si sabe aprovechar las dudas y la incertidumbre que genera el equipo valenciano.

Para este encuentro, el principal problema del Valencia es la ausencia de sus cuatro centrales, ya que Eliquiam Mangala, Ezequiel Garay y Aderllan Santos están sancionados y Aymen Abdennour convocado con la selección de Túnez, por lo que han sido citados los defensas de la cantera Javi Jiménez y Lato. Además, Voro no puede contar ni con José Luis Gayá, ni Luis Almeida "Nani", pero tampoco con Fede Cartabia, que le ha pedido al entrenador no jugar, pero recupera a Dani Parejo, que no estuvo en el partido anterior, también en Copa del Rey y ante el Leganés, tras una salida nocturna que se difundió en un vídeo.

La novedad en la lista, además de Javi Jiménez y Lato es la de los también futbolistas del filial Sito y el guardameta Sivera, ya que Voro ha decidido contar con tres porteros pare este partido y el canterano acompaña a Diego Alves y Jaume Doménech. La alineación del Valencia ante el Celta queda abierta a muchas posibilidades en función de las ausencias defensivas y Voro señaló que entre los jugadores del filial y los que se adapte al nuevo puesto tratarán de ser competitivos. Así Enzo Pérez podría jugar como central junto al joven Jiménez, con Joao Cancelo y Montoya en los laterales, lo que daría paso a Medrán en el puesto de Enzo Pérez en la medular.

El Celta de Vigo arranca el nuevo año con un exigente examen frente en Mestalla, escenario donde se estrenará Salvador González "Voro" como técnico del conjunto valencianista tras la sorprendente dimisión del italiano Cesare Prandelli. El buen rendimiento ofrecido en el último tramo del 2016, pese a las derrotas ante Sevilla y Athletic, han reforzado al equipo gallego, que encara el partido de ida de los octavos de final con la obligación de sacar un buen resultado, ya que la Copa del Rey se ha convertido en un objetivo prioritario para el vestuario celeste.

En las últimas semanas tanto Eduardo 'Toto' Berizzo como varios de sus jugadores han repetido el discurso de que su reto es alcanzar la final del torneo copero, después de quedarse a un paso de conseguirlo el pasado año. Por ello, el entrenador argentino, que no se fía de la crisis institucional y deportiva que vive el Valencia, sacará su once de gala, con el único cambio de Sergio Álvarez por Rubén Blanco en la portería y la entrada Marcelo Díaz para reforzar el centro del campo.

El internacional chileno, en principio, acompañará a su compatriota Pedro Pablo 'Tucu' Hernández y Nemanja Radoja en la zona de creación, por lo que Daniel Wass empezará en la banda derecha como ya hizo en el partido de Liga contra el Betis. Iago Aspas, recuperado de las molestias que arrastraba en los gemelos de su pierna izquierda, será el delantero centro, mientras que el belga Theo Bongonda ocupará el costado izquierdo. Y la línea defensiva será la formada por Hugo Mallo y Jonny en los laterales, derecho e izquierdo respectivamente, con Cabral y Roncaglia en el centro del eje.