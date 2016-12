Hasta Alcácer se suma a la borrachera de goles

Con Messi, Neymar, Luis Suárez y Piqué ya de vacaciones navideñas, Josep Maria Bartomeu repasó este martes como presidente del FC Barcelona el año 2016. Se habló de la esperada renovación de Messi en el primer trimestre de 2017, de la continuidad de Luis Enrique que no se negociará hasta mayo o abril, de otros muchos temas más espesos de la siempre ajetreada agenda azulgrana. Fue una jornada de balance como si ya no se jugara nada más estos días. Hasta Sergi Roberto, en una entrevista radiofónica, comentó que «es muy positivo haber acabado el año con una victoria en el derbi». Ciertamente, esa es la sensación que se ha transmitido en el Barça, que el próximo partido se jugará en 2017, pero resulta que todavía queda uno en 2016, la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se disputa este miércoles en el Camp Nou ante el Hércules.

El Barça es el actual campeón de Copa y la diferencia de presupuestos es abismal. El Hércules es un 'segunda B', pero es un club histórico que en la ida resistió y celebró el 1-1 final. Y Luis Enrique, tras transmitir cierta relajación con esos cuatro permisos navideños, tendrá que alinear en punta a Rafinha, Paco Alcácer y Arda Turan. Son internacionales por Brasil, España y Turquía, respectivamente, pero es evidente que su autoestima no es la ideal sumando suplencias. Debería ser un partido en el que recuperaran la confianza, especialmente Alcácer, que todavía no ha marcado ningún gol oficial, pero que aprovechó el reciente amistoso de Catar ante el Ah Ahli para recordar cómo es eso de empujar un balón a la red. Arda logró un 'hat trick' en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones (4-0 al Borussia Mönchengladbach), pero con Messi y Luis Suárez al lado. Y Rafinha, tras ser importante en los dos primeros meses de competición, se ha quedado en algunos partidos en la grada.

Además, sorprendentemente, los dos últimos precedentes en el Camp Nou son favorables al Hércules: 2-3 en la Liga 1996-97, un resultado que a la larga supuso la pérdida del título para aquel equipo de Bobby Robson que también perdió en Alicante en el tramo final. Y al principio de la Liga 2010-11, cuando el Hércules volvió a Primera, dos goles del paraguayo noquearon al Barça de Pep Guardiola que acabaría aquel curso ganándolo todo. Incluso ha aprovechado el equipo de Tevenet la inercia positiva del 1-1 de la ida para encadenar tres triunfos seguidos en el Grupo III de la Segunda División B sin encajar goles, para colocarse cuarto en la tabla y luchar por el ascenso. El líder, por cierto, es el Barça B, que se impuso 1-3 en el Rico Pérez.

Luis Enrique, en principio, no contará con ningún jugador del filial en la vuelta. El centrocampista Carles Aleñá, autor del gol en la ida, está lesionado, como el delantero Marc Cardona, que también sedujo al técnico en Alicante. El único lesionado es Mathieu. Titulares como Ter Stegen, Alba, Busquets o Iniesta no jugarán, por lo menos de inicio. En la eliminatoria de diecisesisavos del año pasado, que también se complicó por el 0-0 de la ida ante el Villanovense, por lo menos estaba Messi en el banquillo por si el asunto se torcía. No hizo falta. Munir y Sandro lo liquidaron. Pero esta vez no habrá un as en la manga.

