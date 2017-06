Fernando Llorente se rompe un hueso del brazo mientras andaba en bici

Malas noticias para Fernando Llorente. El ex jugador del Athletic, en la actualidad en el Swansea, ha sufrido un accidente mientras montaba en bicicleta durante sus vacaciones y se ha roto un hueso del antebrazo, según ha confirmado el propio club. El percance no es grave y no requiere intervención quirúrgica, por lo que se espera que el delantero esté disponible para la apertura de la Premier League ante el Southampton.

El ariete de Rincón de Soto fue el máximo goleador de su escuadra la pasada campaña con 15 goles en 33 partidos, cifra que no alcanzaba desde su primera campaña en la Juventus, en la que recaló tras no renovar con el Athletic. Tras su paso por Italia recaló en el Sevilla, donde no cuajó y terminó tomando rumbo a las islas.