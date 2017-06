¡Bravo, Chile!

Cuando Chile disputa una tanda de penaltis, todo el país respira tranquilo. Claudio Bravo habrá hecho una temporada mejor o peor, estará tocado o no, pero cuando le disparan desde los once metros es un número uno. Así ha ganado dos Copas América consecutivas ante la Argentina de Leo Messi, y así puede apuntarse la primera Confederaciones de su historia el próximo domingo. El meta del Manchester City detuvo los tres lanzamientos de Portugal a tres veteranos como Quaresma, Moutinho y Nani, y sus compañeros Vidal, Alexis y Aránguiz hicieron el resto para meter a la 'otra Roja' en la final. Cristiano, que esperaba al quinto lanzamiento para consagrarse salvador, se queda sin el título y con su futuro todavía por decidir.

El partido pintaba a prórroga desde la previa. Ni Chile ni Portugal habían demostrado con rotundidad durante la fase de grupos merecer la etiqueta de favoritos que, como campeones de América y Europa, traían a la cita rusa. Y aunque el inicio del choque dejó entrever un intercambio de golpes entre ambas selecciones, pronto se disipó esa imagen y volvió aparecer la de los 30 minutos extra sin solución.

Llegaba Portugal, al contrario que su rival, in crescendo a la primera semifinal de esta Copa Confederaciones, y no tardó en plasmar su inercia sobre el césped del Kazan Arena. Beneficiado por el híbrido esquema de Chile, tan pronto un 3-5-2 como un 4-4-2 en rombo, Fernando Santos mandó a sus hombres a presionar a campo contrario con los resultados esperados: varios robos que, si bien no terminaron en ocasiones manifiestas de gol, pusieron en alerta a 'La Roja' .

Y sin embargo, la primera oportunidad clara corrió a cargo del combinado sudamericano. Alexis Sánchez levantó el periscopio, visualizó la carrera de Eduardo Vargas y puso el balón en el único espacio libre entre las piernas de la defensa portuguesa. Sólo Rui Patricio, atento y veloz, evitó con su salida a los pies del delantero que el 0-1 subiera al marcador.

Acto seguido tuvo la réplica, con idéntico desenlace, André Silva. Corrió al contralgolpe la selección lusa y Cristiano Ronaldo, generosísimo durante la primera mitad, asistió desde la izquierda al nuevo delantero del Milan. Cuán fácil la debió ver éste que ni se le pasó por la cabeza que por allí podía aparecer Claudio Bravo lanzándose desesperado a sus pies, como efectivamente hizo.

Se diluyó el ímpetu inicial y el paso de los minutos dejó dos acercamientos chilenos más, un cabezazo y una volea fallida de Aránguiz, antes de cobrarse un entretiempo que pedía bocadillo y cafeína para afrontar con fuerza otros 45 minutos sin riesgos por parte de ambos equipos.

Fueron duros y, como se intuía, desembocaron en la prórroga. Sólo Vargas con un remate que hizo honor a su nacionalidad pudo evitar la media hora extra, pero como ocurriera en la ocasión inicial Rui Patricio matuvo el 0-0 con una estirada felina. Apenas tuvo tiempo de reacción.

A Fernando Santos, como ya se vio en la Eurocopa, no le importa alargar sus partidos hasta el límite del crono y confirmó retirando a Bernardo y André Silva las sospechas de que, para él, mejor si el gol llega en el 119'. Y aunque Juan Antonio Pizzi no dio por buena la tregua, así llegaron los lanzamientos desde el punto de penalti.

El final hubiera sido el mismo, pero con distinto héroe, si el disparo de Alexis desde fuera del área en el 118' no hubiera golpeado en la madera del mismo modo que el rechace posterior de Martín Rodríguez. O si el colegiado iraní Alireza Faghani se hubiera dignado a pedir el videoarbitraje, que para eso está, en un pisotón clarísimo de José Fonte al 'gato' Silva dentro del área. Y es que la tecnología en el fútbol es necesaria, sí, pero los árbitros tienen que poner de su parte.