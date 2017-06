Jordi Cruyff entrenará al Macabbi

Jordi Cruyff ha aceptado el reto entrenar a un equipo de primer nivel y la próxima campaña ocupará el banquillo del Maccabi, club en el que lleva cinco años como director deportivo. El exalavesista, una de las figuras de la final de Dusseldorf, sigue así los pasos de su padre, uno de los mejores entrenadores del mundo mundial.

El reto es importante. Los macabeos no son un equipo puntero a nivel internacional, pero sí una referencia en Israel. Han ganado 21 ligas, la última hace dos años. Precisamente, la llegad de Cryuff hace un lsutro marcaba el fin de una sequía de títulos y era el punto de inflexión de una trayectoria que ahora parecía perder fuelle.

De todos modos, este curso ha sido el primero en el que el Maccabi ha logrado clasificarse para la fase de grupos de la UEFA en toda su historia. Ese será el reto de Jordi, ganar la Liga y convertir a la sección de fútbol del gigante del baloncesto en un equipo habitual en las competiciones continentales.

This photo is from five years ago when I joined @MaccabiTLVFC as the club's sports director & I've enjoyed every minute of it. (1/3) pic.twitter.com/sZiauUo4I1