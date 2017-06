Un club de Vitoria despide a un entrenador por enviar un vídeo sexual a una directiva

El Ariznabarra ha despedido a un miembro de su organigrama técnico por «hechos impropios». Se refiere al envío de un vídeo de contenido sexual a una directiva que el protagonista de tan execrable acción habría repetido con otra mujer colaboradora de la entidad deportiva. «Rechazamos cualquier conducta que vaya en contra de los valores que transmite este club que trabaja con niños y niñas para fomentar el deporte y el crecimiento personal», argumenta el propio Ariznabarra. Un hecho que ha provocado la marcha de buena parte de la plantilla del equipo femenino del club vitoriano.

Pero el desenlace no está exento de controversia. Los hechos, que se remontan a febrero, propiciaron el inicial despido de quien se encargaba de la escuela y de otras tareas de coordinación técnica. Pero esta persona, que a la vez desempeñaba labores de tecnificación con jugadores para la Real Sociedad, de quien es convenido el Ariznabarra, volvió a ser vista recientemente en las instalaciones del barrio vitoriano. El presidente, Fernando Llamas, asegura que no pertenece al club desde que éste tuvo constancia de su reprochable actuación, aunque son varios los testigos que sitúan al individuo colaborando de nuevo con la entidad, trabajando, si no para ella, sí con ella hasta primeros de junio.

Entre ellos, la propia receptora del vídeo y víctima, que abandonó el Ariznabarra en el momento de los hechos y cuatro meses después se decidió a contar la historia a través de Facebook. «Me sentí ofendida, acosada y agredida como mujer», subraya. La denuncia pública, que no legal, ha permanecido en ‘stand by’ hasta la reaparición del técnico implicado. «Entonces exigí a la directiva su inmediata expulsión y así se hizo. Hoy sé que fue solo temporal, para evitar que yo lo denunciara. Se me pidió que no lo contara y accedí, pero me sentía tan mal que abandoné el club. No han pasado tres meses y me entero de que ese personaje vuelve a estar en el club, seleccionando chavales y organizando la escuela», relata la mujer.

Su versión contrasta con la del presidente del Ariznabarra, que insiste en que cualquier relación profesional con el entrenador quedó cortada en febrero y afirma que su aparición por el campo fue circunstancial. «Esas personas que actúan así no pueden trabajar con nosotros. A partir de ahí, el tema es entre dos personas adultas en un ámbito privado, fuera del club», explica Llamas, que ha estado en contacto con la Policía Local, «pero no consta denuncia y no hay menores afectados», argumenta.

Renuncia del femenino

El Ariznabarra quiere «tranquilizar a todos los padres y madres que han mostrado su preocupación» y «garantizar que rechazamos cualquier actitud inadecuada que perjudique la imagen de esta entidad». Asimismo, pide «disculpas a todas las personas vinculadas por el malestar que ha podido ocasionar esta situación». Pero la indignación es notable y patente en la familia celeste. Algunos padres ya han sacado a sus hijos del club y otros lo pretenden hacer. La Real Sociedad también ha respondido con el despido del implicado.

El equipo femenino del Ariznabarra, por ejemplo, ha publicado un comunicado para manifestar su «desacuerdo con el modo de actuar» del club en este caso. «Afortunadamente, la directiva ha rectificado apartando a esta persona definitivamente, pero sabemos que ha sido fruto de la presión social y no por iniciativa propia», explican las jugadoras tras una reunión en la que se encontraron con una inesperada «defensa del sujeto». «La solución que nos daban era que si no estábamos de acuerdo, nos fuéramos y decidimos que nos íbamos a marchar», precisan con «decepción».