El vizcaíno Iñaki Alonso entrenará al NK Rudes, equipo croata vinculado al Alavés

El vizcaíno Iñaki Alonso (Durango, 48 años) entrenará al NK Rudes, un equipo croata recién ascendido a la máxima categoría, y que cuenta con un convenio de colaboración con el Alavés.

El durangarra, de esta manera, vuelve a los banquillos, después de su última experiencia en La Hoya Lorca. «Me hace mucha ilusión. Y es un reto muy ilusionante que el Alavés y el Rudes, en su llegada a la Primera División, me hayan elegido para ser su entrenador. Me encantaría poder seguir haciendo historia. Valoro muchísimo que el NK Rudes como club se ha ido haciendo a sí mismo, con valores de humildad, trabajo, y esfuerzo con los que me identifico y espero honrar», ha dicho el técnico en unas declaraciones difundidas por la entidad albiazul.

Alonso tiene amplía experiencia en el fútbol español. Su última aventura fue en Murcia, pero ha estado en el Real Unión, al que ascendió a Segunda División e incluso eliminó al Madrid en la Copa en el ejercicio 2008-09. Con el Real Murcia también pego el salto de categoría en 2011. También estuvo en el Lemona, en el Eibar, en el Huracán Valencia…

Ahora se marcha a Croacia, a un conjunto recién ascendido, un club fundado en 1957 y de un barrio de Zagreb. El acuerdo con el Alavés se estirará durante diez temporadas.