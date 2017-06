Messi: «Cristiano es un grandísimo jugador y año tras año se supera»

Leo Messi sigue de gira. El jugador argentino del Barcelona ha estado en China y ahora en Australia, y ha aprovechado para lanzar un elogio a Cristiano Ronaldo, su máximo rival en las estadísticas y premios individuales. “Siempre lo dije y él, por su parte, también. Es algo más armado por la prensa que por nosotros. Cada uno intenta hacer lo mejor posible y dar lo mejor, nada más. A lo que se habla desde fuera no le doy mucha importancia. Cristiano Ronaldo es un grandísimo jugador que tiene muchísimas cualidades y que año tras año se supera. Por eso es uno de los mejores del mundo”, ha señalado en una entrevista a ESPN.

Además, Messi también ha lanzado un mensaje que habrá tranquilizado a muchos aficionados del Barcelona. En plena negociación de su renovación, el argentino ha señalado que “siempre soñé y siempre quise. Me gustaría terminar mi carrera en Barcelona y bueno, veremos”. Sus palabras son un claro gesto hacia la directiva, pero deja abierta cualquier posibilidad porque en fútbol “todo puede pasar”.

El azulgrana reconoce que ha tenido “la suerte de que Dios me dio el talento”, pero reivindica que además de talento, para llegar a donde él ha llegado “lo que marca es el trabajo. Si no tienes trabajo, no puedes conseguir objetivos que tienes. Es más importante el trabajo que talento”. Ahora, cercano a los 30 años, Messi no cree que pueda influirle la edad porque “mi 30 cumpleaños es uno más. Cada temporada intento mejorar la anterior y eso haremos el próximo año. Hubiésemos querido conseguir más cosas como es normal. Nos hubiese gustado estar en la final de Champions y ganar la Liga, pero no pudo ser este año. Nos quedamos con la Copa y ojalá mejore el nivel de títulos”. Además, confesó que “siempre que compito lo hago para ganar y dejar todo para que el año sea lo mejor posible. Me he sentido igual que años anteriores”.

Por último ha hablado de Argentina y de sus problemas que están teniendo para clasificarse para el Mundial de Rusia y lo cerca que han estado de conseguir un título “Estuvimos cerca tres veces pero perdimos en detalles. Creo que en los momentos clave no tuvimos la suerte de ser campeones. Perdimos una final en la prórroga y otras dos en penaltis. Perder finales así es duro pero es lo que hay. No es fácil levantarse después de perder una final y nosotros lo hicimos, llegamos a dos más. Más allá de que no se ganó, fue espectacular llegar a las tres finales pero lamentablemente no conseguimos ninguna”.