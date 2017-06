Triunfo arrollador de Gorostiza

Victoria sin paliativos para Amaia Gorostiza y los otros 12 aspirantes que conforman la candidatura Sigamos, compuesta en su gran mayoría por los integrantes del consejo de administración que ha regido el club en la que ha resultado ser la mejor temporada de la historia del Eibar. Eso es lo que han debido valorar la gran cantidad de accionistas que participaron en las primeras elecciones de la entidad en sus 77 años de existencia, puesto que 17.979 de ellos se decantaron por otorgar su confianza a la que concurrió a estos comicios como presidenta de la entidad. Germán Albistegi recibió 5.141, mientras que John Sager tan solo obtuvo 597 acciones a su favor. El más votado fue Jon Ander Ulazia, que recibió el apoyo de 18.395 títulos. Una vez conocidos los datos, el consejo se reunió para designar a Gorostiza como máxima dirigente del club armero para los próximos cinco años.

La junta transcurrió sin mayores sobresaltos que el retraso del inicio de casi hora y media, debido al farragoso sistema de acreditación de los accionistas, que debían ser supervisados por la notaria, y unos pequeños problemas técnicos que también dilataron unos minutos la certificación del quorum, algo imprescindible para que se pudiera dar inicio a la votación.

La única anécdota relevante se produjo cuando se otorgó la palabra a los accionistas y solo uno de ellos, que se identificó como Miguel Ángel Santiago Blanco, pidió que se procediera a la lectura de un escrito firmado por varios asociados en el que se solicitaba que la votación se llevara a cabo por separado a cada consejero. Jon Ander Ulazia, en calidad de secretario del consejo, respondió que la papeleta ya incluía esa opción, de modo que el proceso siguió su curso sin que se produjera ninguna sorpresa.

La cabeza visible de un equipo que apuesta por la continuidad

Amaia Gorostiza ya no es solo la primera presidenta de la historia del Eibar, sino también la única que ha sido elegida por la extensa masa accionarial. Asume el reto de dirigir la entidad hasta 2022 con la misma ilusión y la misma línea que le han acompañado desde que el 23 de mayo del año pasado fuera designada por el anterior consejo de administración para sustituir al dimitido Alex Aranzabal.

Aterrizó en el Eibar en la junta de accionistas de noviembre de 2014, precisamente de la mano del anterior mandatario, junto a otros cinco consejeros. Nunca ha escondido que, hasta entonces, su único vínculo con el fútbol se reducía a ver los partidos de uno de sus cuatro hijos. Tampoco ha ocultado nunca sus simpatías por otros equipos, ni el hecho de que hasta entonces no era ni abonada ni socia del Eibar. Algo que no resultó relevante cuando Aranzabal le incluyó en su equipo, pero que después le granjeó no pocas críticas cuando se supo que era una de las directivas que le había retirado su apoyo.

Hija de Amaya Tellería, una de las empresarias eibarresas más prolíficas, su vida siempre ha estado ligada al mundo industrial. No solo forma parte del consejo de administración de esta conocida firma, sino que también es consejera y miembro de la comisión económica de Elkargi SGR y consejera e interventora de APD Zona Norte. Los que le conocen destacan su calidad humana y su carácter afable, mientras que los directivos que le han acompañado en su año de mandato aseguran que «ha sabido ejercer su cargo en armonía, delegando las responsabilidades en los profesionales de cada departamento, sin protagonismos».