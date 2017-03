«Cruyff sería aún más revolucionario hoy en día»

Seamos sinceros, Johan Cruyff no merece debate: cambió el fútbol tal y como se conocía. En los 70, en los 80, en los 90 y en los 2000. Siempre una vuelta de más, siempre a su manera, poniendo 'patas arriba' allá donde pisaba. «Hoy en día sería incluso más revolucionario», asegura su hijo Jordi, con total admiración. «Tenía la capacidad de aprender y adaptarse a nuevas situaciones, y un ojo especial para el detalle sin perder la visión global del juego», revela Wim Jonk, 49 veces internacional holandés y 'heredero' de la filosofía 'cruyffista': «Johan me pidió que la preservase».

Lo cierto es que los principios del '14' siguen vigentes un año después de su fallecimiento, y no parecen tener fecha de caducidad. «Sus ideas están cada día más presentes. Cada vez más equipos juegan desde atrás al ataque, incluso algunos que tradicionalmente han apostado más por el contraataque», cuenta Jordi, que en el Maccabi de Tel Aviv aplica, en la medida que se lo permiten las leyes israelíes, la filosofía futbolística de Johan. «El fútbol total con continuos cambios de posición, la presión alta, los extremos bien abiertos, manteniendo la posesión y saliendo desde atrás, poniendo el espectáculo por delante. Todo eso lo cambió mi padre», asegura, «pero siempre jugando para ganar».

El legado de Cruyff, según Wim Jonk, se divide en tres conceptos: «Una idea de fútbol atractivo para que la gente que acuda al estadio disfrute y al mismo tiempo el equipo obtenga resultados; una filosofía que consiste en el desarrollo del talento individual con un método para producir jugadores de la cantera; y una visión sobre la responsabilidad social del jugador, que tiene que ayudar a los demás». Los dos primeros se encarga de preservarlos el propio Jonk junto a su equipo en 'Cruyff Football', mientras que el tercero es cosa de la 'Fundación Cruyff', una inquietud que floreció en Johan durante su etapa como futbolista en Estados Unidos.

Ajax, Barcelona y la selección holandesa fueron los tres equipos a quienes el 'Flaco' marcó más profundamente, pero únicamente en el Camp Nou se ha mantenido el vínculo con su filosofía, en mayor o menor medida, hasta el día de hoy. «No veo nunca al Barça jugar con un 4-4-2, y no creo que fichen a un entrenador que lo haga. Son cosas que inició mi padre hace casi 30 años. La manera de jugar con extremos, de ir al ataque y tener la posesión de balón todavía se conserva», recuerda Jordi Cruyff.

'Divorcio' holandés

En su país, la relación con el 'totaalvoetbal' ha sido bien distinta. «El fracaso de Holanda en la última Eurocopa se debe a un distanciamiento con la filosofía de Cruyff», asegura Wim Jonk. «El resultado de hoy es la consecuencia de la forma de educar a los jugadores en los últimos 10 o 15 años. Hacia el año 2000, el fútbol holandés dejó atrás la filosofía de crear jugadores técnicamente superiores y creativos e instaló un sistema basado en la táctica. Bélgica, en cambio, decidió cambiar su sistema hacia la filosofía Cruyff, y hoy en día vemos cómo producen jugadores de élite uno tras otro», revela el que fuera mediocentro de la selección holandesa en los mundiales de 1994 y 1998.

Jonk, además, trató de llevar a cabo junto a Johan el 'Plan Cruyff' en el Ajax para recuperar las claves de un sistema que había hecho del club 'ajacied' una referencia en Europa. En 2015, tras cinco años luchando contra la junta gestora, se produjo el divorcio: «Decidimos abandonar porque no nos dejaron cumplir el 'Plan' íntegramente». Pero como siempre, Johan dejó su semilla: «El Ajax ha llegado a cuartos de final de la Europa League con cinco productos del 'Plan Cruyff' sobre el campo: Kenny Tete (21 años), Kasper Dolberg (19), Donny van de Beek (19), Justin Kluivert (17) y Matthijs de Ligt (17)». El primero y el último ya han sido convocados con la selección absoluta holandesa.

Triple herencia

«Ayudamos a clubes profesionales y federaciones nacionales a practicar un fútbol atractivo y a producir canteranos. Salvaguardamos, desarrollamos y esparcimos la filosofía de Johan», cuenta Jonk sobre 'Cruyff Football'. «Utilizamos sus métodos con la ayuda de tecnología moderna, trabajamos sobre todo a nivel de formación», añade Jordi. Sobre todo se enfocan en países donde el fútbol se está empezando a desarrollar, como China, donde el próximo verano abrirán una academia e impartirán un curso para entrenadores y directores de fútbol base.

La 'Fundación Cruyff' busca fomentar la integración social a través del deporte, no sólo del fútbol. «En Estados Unidos teníamos un vecino síndrome de Down que veía jugar a los demás chicos en la calle pero no participaba. A mi padre eso le dolió, y lo que hacía era jugar con él cada tarde. Una vez mi padre tuvo que viajar durante varios días y cuando volvió encontró a nuestro vecino jugando con todos. Supongo que el resto de chicos, al ver que jugaba con mi padre, pensarían: "Si está jugando con Cruyff, por qué no va a poder jugar con nosotros". Mi padre entendió que había que esforzarse un poco más para que se pudieran integrar y también tener opción de hacer deporte, de jugar», relata Jordi sobre los orígenes de la 'Fundación', que ayuda a más de 300.000 niños en todo el mundo.

De igual manera, Johan inauguró el 'Instituto Cruyff', que prepara a exdeportistas en la gestión deportiva, valga la redundancia: «A mi padre le gustaba que la gente con experiencia en el vestuario la plasmase en la dirección una vez acabase su carrera. Siempre tuvo muy presente que él no pudo acabar el colegio y sabía lo importante que era para un futbolista tener una formación». Una vez más, Johan fue un paso por delante del resto.