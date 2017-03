Clemente, a Pedrerol y Lama: «Sois tan listos que no dais una»

Pocas bromas con el rubio de Barakaldo. Clemente sigue manteniendo el genio que siempre le ha caracterizado dentro y fuera de los terrenos de juego, por lo que no tiene ningún problema en cargar contra los que considera enemigos íntimos. Por ello, no puede sorprender que el exentrenador del Athletic haya vuelto a arremeter contra Manolo Lama y Josep Pedrerol, vía Twitter, esta vez por dar por eliminado al Barça antes de tiempo en la Champions tras el ya memorable partido en el que se deshizo del PSG por 6-1. «Vaya lucida. Sois tan listos que no dais una. Y además, con poco respeto», dice el veterano técnico a los periodistas deportivos.

Vaya lucida de Pedrerol y Lama con el Barca en la Champions sois tan listos q no dais una y además con poco respeto . — Javier Clemente (@JaviClemente_) 13 de marzo de 2017

Al presentador de 'El Chiringuito' y de 'Jugones' le dedica un segundo tuit en el que duda de sus conocimientos futbolísticos en la jugada en la que el colegiado Mateu Lahoz perdonó la expulsión al portero del Real Madrid Keylor Navas, y que indignó al beticismo. «A Pedrerol hay que felicitarle por lo de ayer, solo tardó 30 minutos en entender la regla de tarjeta roja o penalti y amarilla. Listo el tío», dijo Clemente que utiliza con asiduidad esta red social para verter sus opiniones, muchas veces controvertidas, sobre la actualidad del deporte rey y sus principales protagonistas.

A Pedrerol hay q felicitarle por lo de ayer , solo tardó 30 minutos en entender la regla de tarjeta roja o penalty y amarilla , listo el tío — Javier Clemente (@JaviClemente_) 13 de marzo de 2017

Las últimas críticas de Clemente a Pedrerol llueven sobre mojado, ya que en una entrevista a 'Jot Down' el pasado mes de febrero calificó al periodista deportivo como «el más tonto de España. Seguramente el más imbécil, pero es muy trabajador. Los americanos dicen que si alguien es tonto y trabajador no hay que darle trabajo porque lo jode todo… [risas] Pero si es vago y listo, dicen: 'Vamos a ponerle a hacer lo que haga bien y que haga solo eso'». Con los futbolistas es igual».

Y en septiembre de 2016 también se acordaba de Manolo Lama para comentar su despido de Cuatro, aludiendo al bochornoso vídeo en el que el periodista de Cuatro humillaba a un mendigo alemán en 2010 durante una retransmisión en directo antes de la final de la Liga Europa que se jugó en Hamburgo entre el Atlético y el Fulham. Y, de paso, aprovechaba para pedir que le echaran también de la Cope en otro tuit.

Será verdad que empiezan a caer algunos en los medios , como Lama ? Creo a su jefe los mendigos le caen bien . Tenía q haberle quitado antes — Javier Clemente (@JaviClemente_) 19 de septiembre de 2016

Lo más extraño de Lama es q le quiten de los "mano los " y no lo hayan hecho en la Cope al fin y al cabo es de la Conferencia Episcopal — Javier Clemente (@JaviClemente_) 19 de septiembre de 2016

Y, como ahora, Clemente atacaba a Pedrerol al que pedía que le echaran de la televisión, no por los mendigos, si no por «inventarse cosas como su campaña contra el Barça a cuenta de las banderas». «Que Pedrerol sea catalán no importa, el dinero es más importante que la realidad», dijo en otro tuit que demuestra que ganarse la enemistad del rubio de Barakaldo es un título que se adquiere a perpetuidad.

A Pedrerol igual le toca más tarde , no por los mendigos sino por inventarse las cosas . La campaña contra el Barca a cuenta de las banderas — Javier Clemente (@JaviClemente_) 19 de septiembre de 2016