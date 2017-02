Un defensa ocupa el puesto del portero despedido por comerse un bocata en el banquillo

No es tan raro que un defensa se ponga los guantes para ocupar el puesto de portero cuando este se lesiona. Si los cambios se han agotado y el guardameta se lesiona o es expulsado, no queda otra. Lo extraño es que un jugador de campo se coloque bajo los palo porque el equipo solo cuenta con un portero entre todos sus jugadores. Eso es lo que le ha pasado al Sutton United este fin de semana.

El modesto club inglés sigue en el candelero, tras la actuación de su portero suplente en el partido de Copa contra el Arsenal. Cómo olvidarlo. Wayne Shaw, eterno suplente, se sacaba un pastel de carne de la manga, en mitad del partido y comenzaba a dale dentelladas en mitad del banquillo. Las cámaras no podían evitar enfocarle. Su físco, más parecido al de un ultra que al de un deportista profesional. y las dentelladas con las que acometía al bocata no eran para menos. Lo de llevar un bocadillo al fútbol es normal en la grada, pero no entre los deportistas.

Al final, la chanza terminó con Shaw abandonando el club al ser investigado por un supuesto amaño en las apuestas. Se sospecha que el ataque de hambre vino motivado por un pacto anterior con algún apostante.

La anécdota ha seguido coleando al conocerse que al ahora famoso calientabanquillos le habrían ofrecido posar desnudo en una publicación. A sus 45 años, a Shaw se le habría la puerta de la fama fuera de los terrenos de juego. Nadie parecía que fuera a echarle de menos en ellos.

Sin embargo, el Sutton ha descubierto que le necesitaba más de lo que pensaba. Este sábado, su portero titular, Ross Warner, se lesionaba en los minutos iniciales de su partido de liga. Y como Shaw ya no está, al entrenador no le ha quedado otra que tirar de un defensa. Quizá, en esta tesitura el Sutton sea clemente con Shaw y permite su regreso. Aunque poner a un defensa en la portería tampoco es tan raro. Ni que hubieran puesto a un portero a jugar en medio campo.