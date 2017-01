Juan Mata, el goleador silencioso

Juan Mata está de dulce. El internacional español volvió a ser pieza clave para el Manchester United un partido más. Los 'red devils' se jugaban el pase a la final de la Copa de la Liga en la ida de las semifinales ante el Hull City y Juanín respondió. Lo hizo como los grandes, cuando los de José Mourinho bailaban una vez más sobre la cuerda floja y con un gol decisivo que acerca a su equipo a una final, toda una red de seguridad en una temporada con claros y oscuros.

Ni Zlatan Ibrahimovic, ni Paul Pogba, ni Anthony Martial, el futbolista decisivo para que el United acaricie su primera final de la temporada fue Juan Mata. El conjunto de Mourinho mandaba, era superior al Hull City y disponía de las mejores ocasiones pero no lograba cristalizar su dominio. Le faltaba ese plus de genialidad que desequilibrara la balanza y ese plus este año tiene acento español. Juan Mata se escondió entre los centrales tras un remate de Henrikh Mkhitaryan y materializó lo que hasta el minuto 56 parecía imposible, un gol que abriera el camino. Fellaini terminó cerrando en los instantes finales una ventaja que puede ser decisiva para el partido de vuelta.

La carrera de Juan Mata 121 goles 16-17: 7 goles (Manchester United) 15-16: 10 goles (Manchester United) 14-15: 10 goles (Manchester United) 13-14: 7 goles (Chelsea/Man Utd) 12-13: 19 goles (Chelsea) 11-12: 12 goles (Chelsea) 10-11: 9 goles (Valencia) 09-10: 14 goles (Valencia) 08-09: 14 goles (Valencia) 07-08: 9 goles (Valencia) 06-07: 10 (R. Madrid Castilla)

El tanto ante el Hull City no hace sino remarcar la creciente importancia de Juan Mata en el United. Sin hacer mucho ruido y a base de trabajo, el talentoso centrocampista español se ha encargado de dejar en anécdota los rumores que hablaban de una mala relación con José Mourinho. El luso le dio un voto de confianza en la pretemporada y no se equivocó. "Mata está aquí y trabaja duro. Sabe que yo sé que él es un buen jugador y que tiene espacio en el equipo", dijo el técnico portugués en el inicio de la Premier League. Hoy los hechos le respaldan.

Juan Mata es, con el tanto ante el Hull City, el segundo máximo goleador del United con siete dianas entre todas las competiciones, solo por detrás de Zlatan Ibrahimovic (18). El de Burgos es un jugador habitual en el engranaje del United y un jugador decisivo en citas importantes como ante el Arsenal en la Premier League (1-1) o en la Copa de la Liga, su competición fetiche, en la que hizo el gol que terminó con el City y el que abría el camino a la gran final.

Un goleador regular

Juan Mata puede presumir de lo que muy pocos futbolistas talentosos pueden, es un futbolista regular. Sus cifras así lo atestiguan. Desde que comenzó su carrera como profesional sus números hablan de un jugador capaz de sumar goles temporada tras temporada. Sin grandes picos y sin grandes bajones, es un goleador diésel. Ante el Hull City marcó su tanto 33 con el Manchester United, los mismos que hizo con el Chelsea en cinco partidos más. Juan Mata ha convencido a Old Trafford del mismo modo que encandiló a Mestalla o Stamford Bridge, fútbol y llegada a la portería rival.