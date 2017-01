Yeray no necesitará de momento quimioterapia

El futbolista del Athletic Yeray Álvarez evoluciona de manera «positiva» tras serle extirpado el testículo derecho como consecuencia de un tumor y, al menos de momento, no precisará «ningún tratamiento complementario», por lo que el defensa vizcaíno no deberá someterse a sesiones de quimioterapia. «Una vez realizada la intervención quirúrgica (el pasado 27 de diciembre) y analizadas todas las pruebas diagnósticas pertinentes, los especialistas consideran que la evolución del paciente es positiva y que, en el momento actual, no necesitará ningún tratamiento complementario», anunció este jueves el Athletic a través de un comunicado firmado por los servicios médicos del club.

«No se nos ocurre mejor noticia para comenzar 2017: Yeray sigue superando rivales. ¡Gracias por vuestros mensajes de apoyo!», publicó posteriormente en las redes sociales el Athletic, cuyo mensaje fue retuiteado por el propio jugador que cumplirá 22 años el próximo día 24. «Desde hoy comienza un período de vigilancia activa de los parámetros que tienen relación con su enfermedad. Del mismo modo, el jugador prosigue su recuperación tras la orquiectomía (extirpación de testículo) realizada y la evolución de la misma determinará su incorporación paulatina a la disciplina del grupo durante las próximas semanas», aseguró el Athletic.

A Yeray se le detectó a finales de año un tumor maligno desvelado públicamente por el presidente del Athletic, Josu Urrutia, y el responsable de los servicios médicos del club vasco, Joxean Lekue. El joven central del Athletic fue operado la pasada semana en el Hospital de Cruces en Bilbao. «Gracias a todos por los mensajes y por todo el apoyo. Os lo agradezco mucho. Estoy seguro de que todo va a salir bien y volveré más fuerte», aventuró antes de ser intervenido el futbolista de Barakaldo a través de sus cuentas en Twitter e Instragram.