Karanka, sobre el reencuentro con Mourinho: «Intentaré sorprenderlo»

El español Aitor Karanka, entrenador del Middlesbrough, ha asegurado este jueves que está "deseando" que llegue el encuentro del próximo sábado frente al Manchester United de José Mourinho y que con el técnico portugués pasó "tres años magníficos en Madrid".

Karanka llegó al Real Madrid en 2010 de la mano de Mourinho y ejerció de ayudante del luso en el banquillo del conjunto madrileño durante tres temporadas. "Pasé tres años magníficos junto a él en el Real Madrid. Será bonito verlo de nuevo. Después del partido nos tomaremos un vino, una cerveza o una Coca-Cola", ha señalado el entrenador español, que guió al Middlesbrough a la Premier League el pasado curso.

"Este es uno de los partidos que más ganas tengo de disputar", ha dicho. "Tengo mucho que agradecerle a José. A él y a todo su equipo; estoy en la Premier gracias a todo lo que aprendí con él. Me dio el último empujón para hacerme entrenador y ahora tenemos una muy buena relación, somos buenos amigos", ha añadido.

Un momento "especial"

El Middlesbrough, decimoquinto en la tabla, cuatro puntos por encima de los puestos de descenso, visita el sábado 31 de diciembre el estadio de Old Trafford (15:00 GMT) para medirse con el Manchester United, que buscará, por su parte, sumar los tres puntos para intentar recortar distancia con los puestos de Liga de Campeones.

"Intentaré sorprenderlo, pero será difícil. A veces analizo su equipo y encuentro similitudes con el mío. Tendré que hacer algo diferente porque me conoce mucho", indicó Karanka. "Sin duda, será un momento especial para mí y para mi equipo. Sin embargo, esto es fútbol y nos jugamos tres puntos importantes; en esos 90 minutos no hay amigos que valgan. Iremos a Old Trafford preparados y buscando la victoria", ha remachado el preparador vasco.