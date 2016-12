Mourinho: «Lo que ha hecho Karanka no me sorprende en absoluto»

El portugués José Mourinho, entrenador del Manchester United, asegura que no le sorprende el nivel técnico que ha demostrado en Inglaterra el español Aitor Karanka, que fue su ayudante en el Real Madrid y ahora dirige con éxito al Middlesbrough, al que se enfrentará el día de fin de año.

"Karanka, seguramente, es hoy un entrenador diferente al que conocí durante mi etapa en el Real Madrid. Ahora tiene dos años y medio de experiencia como primer entrenador en la Championship, uno de los campeonatos más difíciles y exigentes en Europa a pesar de que es la segunda división de Inglaterra", declaró Mourinho a Fútbol-Táctico.

Para el portugués, la segunda inglesa "es una competición con una dificultad tremenda que le ha dado una capacidad diferente, sin duda le ha hecho mucho mejor profesional".

"Este año (Karanka) ha llegado a la Premier League, desde mi punto de vista la liga más difícil del mundo. Estamos hablando de dos años y medio de Championship y medio año de entrenador de la Premier League, lo que hace que tenga un gran capital de experiencia muy importante", explicó.

A su trabajo en categorías menores, Karanka suma "tres años como ayudante en el Real Madrid, uno de los clubes más exigentes y presionantes del mundo que te ayuda a crecer como entrenador y hombre. A eso suma ya sus tres años en Inglaterra, lo que hace un total de nueve años en los banquillos. Una cifra importante".

"Durante mi etapa en el Real Madrid (Aitor) participó en todas las cosas: la organización del equipo, el análisis del adversario, la preparación de partidos y las sesiones de entrenamiento. Creo que está muy bien preparado y está demostrando independencia en su trabajo. Es una persona muy preparada", reiteró Mourinho.

"Conmigo", añadió, "lo que me demostró siempre es una característica muy importante: ser una persona honesta. Es un hombre leal y de grandes principios morales. Cuando uno tiene esa característica, da igual la profesión a la que te dediques, siempre tendrás ventaja. Aitor me lo ha demostrado y tendremos una amistad para siempre. Pienso que es el principio de todo".

Con tales antecedentes, no le extraña que Karanka esté triunfando en Inglaterra: "Estudia, ha acumulado experiencias como jugador, ayudante y ahora entrenador. Eso hace que esté muy capacitado para desarrollar su trabajo. Lo que ha conseguido hasta ahora no me sorprende en absoluto. Karanka es un hombre con una gran estabilidad emocional, muy calmado, tranquilo, con una personalidad muy buena. Solo espero que pueda hacer cosas mejores".