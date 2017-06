Fabio Aru consigue la victoria en Italia con el maillot de Scarponi

La victoria del ciclista Fabio Aru en el campeonato de Italia ha sido una de las más emotivas de su trayectoria profesional. El joven de Cerdeña rindió homenaje con su triunfo a su compañero de equipo Michele Scarponi, fallecido el pasado 22 de abril. Y para ello tenía un secreto guardado y soñaba con ganar para rendir este particular tributo.

El sardo reveló tras finalizar la prueba, que había corrido con el maillot del fallecido Scarponi. «Durante una salida de entrenamiento en Sierra Nevada, Scarponi y yo intercambiamos los maillots porque yo tenía la XS y quería probar la S. No se lo he dicho a nadie, pero desde que he vuelto a competir he corrido con el maillot de Michele. Quería ofrecer mi primera victoria a su esposa Anna y a sus hijos», ha dicho emocionado el ciclista.

El desaparecido corredor italiano tenía que ser el princiapl escudero de Aru en la próxima edición del Giro de Italia y juntos habían realizado varias concentraciones en los primeros meses del año.