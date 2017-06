Tercera corona para Castroviejo en contrarreloj

Jonathan Castroviejo se ha proclamado campeón de España contrarreloj en Soria. El ciclista del Movistar, que ya había sido dominador de la categoría en 2013 y 2015, ha vuelto a ser el mejor contra el 'crono' por delante de Mikel Landa y Herrada. De esta forma, el corredor de Getxo demuestra su gran estado de forma de cara al Tour de Francia, en el que espera estar convocado para ayudar a su líder, Nairo Quintana.

Con esta victoria, el vizcaíno confirma su recuperación tras la caída en la Vuelta a Suiza hace unos días, cuando tuvo que abandonar «por precaución». Castroviejo ya se impuso en febrero al mismísimo Tony Martin en la 'crono' de la Vuelta al Algarve.

«Ha sido una contrarreloj muy dura y, personalmente, no he tenido buenas sensaciones con este calor», ha reconocido el ciclista, que ha sacado más de un minuto a Landa a pesar de tener que cambiar de bicicleta porque el cambio no le funcionaba bien. Por su parte, Landa ha reconocido que la contrarreloj no es su especialidad, por lo que se ha mostrado «satisfecho».