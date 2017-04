Gilbert se impone en solitario en el Tour de Flandes

El campeón belga Philippe Gilbert (Quick-Step), de 34 años, se impuso este domingo en solitario en el Tour de Flandes después de haberse escapado a poco más de 55 kilómetros para la meta de la prueba, una de las cinco grandes clásicas del calendario ciclista. «Cuando vi que estaba solo pregunté qué hacía. No me dieron respuesta. Si se hubieran organizado detrás me hubiesen alcanzado», dijo Gilbert, que culminó un ataque nada habitual en una prueba de estas características.

Su compatriota Greg van Avermaet (BMC) logró la segunda posición pese a haber sufrido una caída a 17 kilómetros de la llegada junto con el eslovaco Peter Sagan (Bora), campeón del mundo y gran favorito a la victoria. El holandés Niki Terpstra (Quick-Step) fue tercero. «No comprendo lo que pasó, si fue mi culpa o fue por un elemento exterior», dijo Sagan, con golpes en la parte derecha de su cuerpo (hombro y cadera). «La caída fue determinante. Creo que teníamos los elementos para remontar», añadió Van Avermaet, segundo en 2014 y tercero en 2015.

Esa caída acabó decidiendo una carrera que comenzó a perfilarse a 70 kilómetros de la meta, en el primer ascenso al Vieux Quaremont, cuando un ataque del belga Tom Boonen y los italianos Alessandro Ballan y Filippo Pozzato dio paso a la formación de un grupo de 21 corredores, entre los que estaba Gilbert y otros aspirantes al triunfo (Kristoff, Démare, Stuyven y Vanmarcke).

En el siguiente ascenso al Vieux Quaremont, a 56 para la meta, Gilbert aceleró y se quedó solo en cabeza.

Tres kilómetros después, el campeón belga aventajaba en 22 segundos al grupo perseguidor y en 55 al pelotón liderado por los otros dos grandes favoritos al triunfo, Van Avermaet y Sagan. La ventaja de Gilbert sobre el pelotón de grandes favoritos creció a 1:12 a falta de 40 kilómetros para la meta, poco antes del ataque de Sagan en el ascenso al Taaienberg.

Al eslovaco sólo pudieron seguirle Van Avermaet y Oliver Naesen (AG2R) y poco a poco fueron cazando a los descolgados del grupo de escapados que seguían por delante. La ventaja del escapado sobre el trío perseguidor se mantenía en torno al minuto cuando a falta de 17 kilómetros, en el tercer y último ascenso al Vieux Quaremont, se produjo la caída de Sagan, por pegarse demasiado a las vallas para evitar el pavés y engancharse con una bandera, que arrastró a los dos belgas.

Sólo Van Avermaet pudo partir rápidamente y Sagan perdió cualquier oportunidad de lograr el triunfo. Por delante, Gilbert seguía en modo exhibición y mantenía 38 segundos de ventaja a falta de siete kilómetros sobre un grupo reducido de perseguidores, entre los que estaban Van Avermaet y Terpstra.

Tras recorrer los 261 kilómetros de la prueba, el belga llegó a la meta de Oudenaarde con la suficiente ventaja como para echar el pie al suelo y cruzar la línea con la bicicleta levantada.

Campeón del mundo en 2012, es el cuarto 'monumento' que se adjudica Gilbert, tras dos victorias en el Giro de Lombardía (2009 y 2010) y la Lieja-Bastoña-Lieja en 2011.