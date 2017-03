Calderón cobra 400.000 dólares de los Warriors por 59 minutos de contrato

Los Warriors, esa legión de héroes bajitos en la comarca del Golden Gate, ha vuelto a dar una lección de ética empresarial en el mercado laboral más capitalista del mundo. La historia es conocida. Jose Manuel Calderón, exbaskonista y uno de los bases veteranos con mejor reputación de la NBA, cerraba hace dos días su etapa en los Lakers para fichar por un equipo con opciones de play off. Cuando 'Magic' Johonson, actual director de operaciones de la franquicia púrpura, anunciaba que 'despedían' a Calderón, en realidad era la expresión legal para anunciar que habían llegado a un acuerdo amistoso para que el extremeño se marchara a los Warriors, con os que tenía ya un acuerdo verbal.

Sin embargo, en el tiempo entre que firmaba el finiquito en un despacho y rubricaba su contratación en la mesa del director de Golden State, una de las estrellas de su nuevo equipo, Kevin Durant, se lesionaba. Lo que obligaba a la empresa a parar su contratación para fichar un sustituto al insitituible Durant.

Legalmente, Calderón estaba compuesto y sin novia. Solo en el altar. A Golden State nada le obligaba para con el exbaskonista. Y tampoco es la primera vez que esto sucede.

No obstante, a la buena gentem, en ocasiones, les pasan cosas buenas y la franquicia de Oakland no ha querido dejar al español tirado bajo el puente, aunque este sea un puente dorado. En un ejemplo de ética empresarial, los Warriors decidían fichar a Calderón para despedirle 59 minutos más tarde. Esl o que legalmente en la NBA se conoce como firma y dexcarte con contrato garantizado. Es decir, 400.00 dólares ingresado de manera inmediate en la cuenta del base y la libertad -al haberle echado antes del 1 de marzo- de que firme por el equipo play off con el que pueda llegar a un acuerdo. Suena con fuerza Atlanta. Si nadie reclama ese fugaz contrato con Golden State, Calderón percibirá este año el sueldo que pactó con los Lakers, los 400.000 euros de Warrios y lo que acuerde con su destino definitivo. Eso sí, la ocasión de luchar por el anillo junto a los bajitos de la comarca del puente de oro se ha esfumado .