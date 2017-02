Marc pierde en una buena jornada para Pau, Mirotic, Rubio, Abrines e Ibaka

Jornada triunfal la que protagonizaron los jugadores españoles que militan en la NBA encabezados por el veterano pívot Pau Gasol, que después de perderse 15 partidos por lesión en la mano derecha, ayudó a los Spurs de San Antonio a conseguir una importante victoria ante Los Angeles Clippers. Todo lo contrario de lo que le sucedió a su hermano Marc, que se convirtió en el único jugador español que vio acción durante la vuelta a la competición de la NBA, tras el descanso del Fin de Semana de las Estrellas, y no pudo disfrutar del triunfo con su equipo de los Grizzlies de Memphis.

Pau Gasol, de 36 años, mostró estar completamente recuperado de la fractura del hueso metatarsiano de la mano derecha que le obligó a pasar por el quirófano y estar cinco semanas de baja desde el pasado 19 de enero. El mayor de los hermanos Gasol jugó 27 minutos como reserva, pero de inmediato se convirtió en el factor ganador de los Spurs al aportar doble-doble de 17 puntos y 11 rebotes que les ayudaron a derrotar de visitantes 97-105 a los Clippers. Pau exhibió una gran condición física y fue el sexto jugador de los Spurs al anotar 5 de 7 tiros de campo, incluidos 3 de 3 triples, y 4 de 4 desde la línea de personal. El jugador de Sant Boi también impuso su presencia dentro de la pintura al capturar siete rebotes defensivos, dio dos asistencias, puso un tapón, perdió un balón y cometió tres faltas personales.

Superada la incertidumbre de los rumores sobre su posible traspaso, el ala-pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic se convirtió en el sexto hombre decisivo de los Bulls de Chicago que se impusieron por 128-12 ante los Suns de Phoenix. Mirotic se sintió mucho más confiado en todas las facetas del juego y en los 37 minutos que estuvo como reserva en la pista del United Center aportó 20 puntos, que lo dejaron como tercer máximo encestador. El exjugador del Real Madrid anotó 5 de 10 tiros de campo, con 4 de 7 triples, y 6 de 7 desde la línea de personal, además de capturar ocho rebotes, que fueron todos defensivos, dio dos asistencias, perdió tres balones y cometió dos faltas personales.

La misma sensación de tranquilidad sintió el base Ricky Rubio, que estuvo durante semanas y hasta los últimos minutos del plazo límite de los traspasos en la lista de los que podían dejar los Timberwolves de Minnesota. No sucedió nada y les ayudó con doble-doble de 13 puntos y 14 asistencias a ser clave en la victoria por 97-84 que lograron ante los Mavericks de Dallas, en duelo de equipos perdedores de la Conferencia Oeste. Rubio jugó 35 minutos en los que anotó 6 de 13 tiros de campo, falló un intento de triple, y encestó 1 de 2 tiros de personal. El jugador de El Masnou también aportó 5 rebotes -cuatro defensivos-, recuperó tres balones, perdió otros tres y cometió dos faltas personales en el duelo individual que le ganó al novato Yogi Ferrell, la nueva apuesta que tienen los Mavericks como base titular después que dieron de baja al veterano Deron Williams.

El escolta-alero novato Álex Abrines salió de titular con los renovados Thunder de Oklahoma City, que incorporaron al ala-pívot Taj Gibson y el alero Doug McDermott, y destacó con 19 puntos que ayudaron a su equipo a vencer de local 110-93 a los devaluados Lakers de Los Angeles. Abrines disputó 29 minutos en los que anotó 7 de 13 tiros de campo, incluidos 5 de 11 triples, capturó dos rebotes defensivos y cometió cinco faltas personales.

Pero si hubo un jugador que mostró protagonismo al iniciar una nueva etapa profesional con nuevo equipo fue el ala-pívot hispano congoleño Serge Ibaka, que debutó de forma brillante con los Raptors de Toronto a los que ayudó a ganar de locales 107-97 a los Celtics de Boston. Ibaka, traspasado hace más de una semana por los Magic de Orlando, no había jugado todavía con los Raptors y lo hizo por la puerta grande al estar 36 minutos en la pista del Air Canada Centre de Toronto donde encestó 7 de 12 tiros de campo, incluido un triple de tres intentos, y no fue a la línea de personal. El internacional español también capturó siete rebotes, incluidos seis defensivos, recuperó un balón, perdió dos, puso un tapón y cometió cinco faltas personales.

También disfrutó del triunfo el base Sergio Rodríguez, que siguió con problemas a la hora de encestar, pero estuvo brillante en la dirección del juego de los Sixers de Filadelfia que sorprendieron con la victoria de 120-112 ante los Wizards de Washington. Rodríguez siguió de reserva y jugó 18 minutos en los que aportó dos puntos al anotar 1 de 7 tiros de campo, falló los dos intentos de triple que hizo, y no fue a la línea de personal. Pero el exjugador del Real Madrid repartió ocho asistencias, capturó dos balones bajo el aro de los Sixers, perdió un balón y cometió una falta personal.

No quiso ser menos, en cuento a disfrutar de la victoria, el ala-pívot novato Juancho Hernangómez, que jugó ocho minutos como reserva de los Nuggets de Denver que ganaron con facilidad por 129-109 a los desahuciados Nets de Brooklyn. El menor de los hermanos Hernangómez aportó siete puntos al encestar 3 de 5 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, y no fue a la línea de personal. Juancho tuvo presencia en el juego interior al capturar cuatro rebotes, recuperó dos balones, perdió uno y no cometió ninguna falta personal.

La única derrota de la triunfal jornada que tuvieron los jugadores españoles la protagonizó el pívot Marc Gasol, que no mostró su mejor inspiración ni tampoco el equipo de los Grizzlies, que en su visita a Indianápolis perdieron por 102-92 ante el equipo local de los Pacers. El mediano de los hermanos Gasol disputó 32 minutos en los que aportó 12 puntos tras anotar 5 de 15 tiros de campo, falló los tres intentos de triple que hizo, y acertó 2-2 desde la línea de personal. El All-Star español en Nueva Orleans tampoco tuvo presencia en el juego interior al quedarse con sólo cuatro rebotes, dio cuatro asistencias, puso un tapón, perdió un balón y cometió una falta personal.