Llull: «El que esté cansado que se quede en el hotel»

Sergio Llull, base del Real Madrid, ha asegurado que no puede haber cansancio ni falta de hambre para afrontar el viernes el cuarto encuentro de la final de la Liga Endesa ante el Valencia Basket, un partido que ha admitido que afrontan ya "sin margen de error", pues una nueva derrota haría campeón a su rival.

"El que esté cansado que avise y se quede en el hotel. Como mucho quedan cuatro días así que hay que dar el resto", ha señalado el menorquín, que ha desvelado que hubo una reunión interna tras la derrota del miércoles en La Fonteta. "Nos encerramos en el vestuario después del partido y lo hablamos. Las cosas están muy claras y cada uno debe mirar lo que hace más y lo que puede hacer mejor por el equipo e ir todos a una", ha añadido.

El base ha recordado que "es una final de la liga y el hambre por intentar ganar no puede faltar, no pueden tener ellos más deseo que nosotros de ganar esta liga y hay que reaccionar".

Llull ha señalado que el hecho de que el Valencia pelee por la que sería su primera liga no es un obstáculo para igualar esa ambición. "La ilusión por ganar se puede igualar fácil porque cuando has notado la sensación de conseguir un título siempre quieres repetir y tenemos que pensar en eso. Queremos volver a sentirlo", ha manifestado.

Coraje

Ha dicho que la plantilla es consciente de que están "sin red" y ha pedido "sacar el coraje y la actitud" ya que, ha indicado, "el baloncesto lo tenemos". "Es cuestión de echar el resto. Hay que igualar su dureza, sus ganas y su intensidad y a partir de la defensa y de intentar controlar el rebote para jugar nuestro mejor baloncesto", ha explicado. "Hemos de estar muy intensos, muy duros atrás. Ayer nos remontaron demasiado fácil y abrieron brecha gracias a su juego en contraataque. Debemos intentar controlar el rebote y en ataque mover el balón", ha agregado.

Llull ha restado importancia a la amplitud de la derrota cosechada en el tercer choque. "Da la mismo si ganas de veinte o si ganas de uno, suma un punto", ha afirmado, antes de recordar: "Hemos estado en situaciones complicadas y las hemos sacado adelante".

Nocioni: "Esto no es cosa mía, de Llull o de Reyes, es del equipo"

Por su parte, Andrés Nocioni ha señalado que la reacción que deben experimentar para ser campeones de la Liga Endesa ante el Valencia Basket no es una cosa que dependa de él, de Sergio Llull o de Felipe Reyes sino que es un tema del equipo.

"Mañana es un partido de muchísima personalidad, los jugadores deben reaccionar. Esto no depende de mí, de Llull o de Reyes sino del equipo. Cada uno debe hacer su evaluación y poner todo en la cancha", ha señalado el ala-pívot. "Hemos de tratar de tirar de honor y jugar de la mejor manera posible. Será un partido de vida o muerte y si queda otro más, también", ha añadido.

El argentino ha dicho que tras las dos derrotas seguidas que acumulan en el segundo y el tercer choque de la serie "el mal sabor de boca que tengo no es perder, porque se puede perder, sino que lo estamos haciendo por dejarnos golpear digamos y no tener una reacción y eso no es de un equipo campeón".

"Queda en nosotros salir de ahí o quedarnos y dejarnos llevar", ha deslizado. "No sé si por cansancio físico o mental, o no sé cuál es la causa, pero veo que en algún momento desconecta y es algo que tenemos que trabajar", ha apuntado.

Nocioni ha admitido que la derrota ante el Fenerbahce en la semifinal de la Euroliga les ha pasado factura. "Nos afectó más de lo que pensábamos, es normal que uno tenga esa ilusión de ganar la Euroliga y que luego nos juegue una mala pasada la manera en la que se perdió", ha reconocido.

El ala-pívot ha remarcado que están "en una situación extrema" y ha afirmado que el Valencia "es claro candidato, me parece que está mucho mejor que nosotros, es la realidad y no nos tenemos que mentir así que trataremos de ser el equipo que viene de atrás a llevarnos el triunfo".