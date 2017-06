El Barcelona prescinde de Bartzokas

El Barcelona ha anunciado la rescisión del contrato del técnico griego Giorgios Bartzokas, a pesar de tener firmado un compromiso con la entidad azulgrana para dos temporadas más, hasta junio de 2019.

La errática marcha del equipo, que por primera vez en nueve años se ha quedado sin ganar un solo título, así como las decepciones acumuladas en la Liga (eliminados en cuartos de final) y en la Euroliga (donde no ha jugado ni las eliminatorias por el título) han influido en la decisión anunciada por el directivo azulgrana Joan Bladé.

La decisión de destituir a Bartzokas "se había madurado en la últimas semanas, se tomó anoche y se le ha comunicado esta mañana", ha desvelado Albert Soler, director de los deportes profesionales del FC Barcelona, que ha anunciado una nueva reestructuración de la sección que lleva a Nacho Rodríguez a convertirse en director general del baloncesto azulgrana.

Rodríguez fue presentado, hace dos meses y medio, como nuevo director de gestión para trabajar mano a mano con el director deportivo, Rodrigo de la Fuente. Pero, a partir de hoy, De la Fuente pasa a estar por debajo de él, en el organigrama, ya que Nacho Rodríguez se convierte en el máximo responsable ejecutivo -tanto en el área de gestión como en la parcela deportiva- del Barça de baloncesto.

"La imagen no ha sido nada buena"

"Entendemos que quien ha de liderar el proyecto del Barça es otra persona", ha afirmado Rodríguez sobre la destitución de Bartzokas. Soler ha añadido que el entrenador griego "es un profesional y ha entendido perfectamente la decisión del club" y que esta tarde negociarán con su representante la liquidación del contrato.

Nacho Rodríguez ha explicado que el club "lógicamente no está satisfecho" con la campaña que ha hecho el equipo: "No hemos conseguido los objetivos que nos habíamos marcado y, en determinados momentos de la temporada, ha habido partidos donde la imagen no ha sido nada buena".

Y aunque ha excusado el pobre rendimiento deportivo en "una planificación tardía, las muchas lesiones que ha tenido el equipo y el nuevo formato de la Euroliga, con dos partidos por semana", también ha admitido una falta de exigencia, que en el próximo curso espera que no vuelva a repetirse. "A veces, yo iba a los entrenamientos y no sabía si habíamos ganado o perdido el partido anterior. Queremos una sección con un nivel de exigencia mayor, pero esa exigencia ha de subir en todos los niveles del club", ha subrayado.

Jasikevicius, favorito para el puesto

Esta exigencia es la que deberá tener el nuevo entrenador: "Buscamos alguien que lidere el proyecto y nos lleve a ser un equipo competitivo los próximos años, que sea un líder en todos los sentidos, que se identifique con el club y que nos lleve a conseguir los objetivos que nos hemos marcado".

La descripción del perfil parece encajar con la del entrenador del Zalgiris Sarunas Jasikevicius, pero Rodríguez no ha confirmado si el exbase del Barça es el mejor posicionado para hacerse cargo del equipo. "Aún estamos viendo el mercado", ha respondido el nuevo director general del baloncesto azulgrana, quien ha negado que, como ya pasó el curso pasado, el club llegue tarde al mercado. "Estamos a principios de junio y creo que el entrenador lo presentamos el año pasado a mediados de julio. Estamos trabajando y atentos al mercado y en absoluto vamos tarde", ha insistido Nacho Rodríguez, quien ha admitido, no obstante, que el margen de maniobra para fichar jugadores no es tan amplio como le gustaría. "Veremos lo que quiere el nuevo entrenador, contaremos con su opinión, pero hay nueve jugadores con contrato y estamos atados de pies y manos", ha respondido cuando ha sido preguntado por una revolución en la plantilla azulgrana.

Dentro de esa plantilla, la continuidad, un año más, del capitán, Juan Carlos Navarro, parece prácticamente asegurada. "Se está hablando con Juan Carlos. Tanto su idea como la del club es que continúe en el Barça", ha explicado Rodríguez, quien ha negado que la continuidad del jugador esté ligada a su renuncia de disputar el próximo Eurobasket con la selección española.

Pese a haber sufrido tres reestructuraciones en el organigrama de la sección durante la temporada, Soler ha insistido en que "el modelo funciona", y que la falta de resultados se debe a que "no se ha aplicado bien este modelo". Sin embargo, el modelo que le gusta a Rodríguez es el de la sección de balonmano. "Ese es el modelo que tenemos que aplicar al baloncesto. Un equipo que ha jugado la 'final-four' de la 'Champions' dando una imagen buenísima, que tiene un vestuario unido y un líder, que es 'Pasqui' (el entrenador, Xavi Pascual)", ha sentenciado.