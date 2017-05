El Valencia, el primero en pisar las semifinales

El Valencia Basket ya espera la resolución de la serie entre el Baskonia y el Gran Canaria para saber quién será su rival en el turno de semifinales. Los taronjas dieron el paso a la siguiente ronda después de salir indemnes de un duelo taquicárdico en la "Fonteta" en el que tumbaron a un Barcelona sobrado de fe, pero con demasiadas grietas en su baloncesto. El choque se resolvió en una batalla de nervios y desaciertos en los minutos finales en los que se redujeron las ventajas en el marcador pero en el que también quedó retratada la incapacidad blaugrana para cambiar la dinámica del encuentro.

El infortunio también se ensañó con el equipo de Bartzokas. A 19 segundos del final y con un 66-64 en el luminoso, Alex Renfroe vio cómo un intento triple liberado se salía del aro taronja. Los valencianos añadieron un poco más de suspense después de que Sastre tan solo anotara uno de sus dos lanzamientos libres. Al Barcelona tan solo le quedaban 12 segundos para forzar, al menos, la prórroga pero la resolución de la jugada terminó siendo el retrato de su año. Un primer intento triple de Rice errado, posterior rebote ofensivo y nueva bala para el base, que ensayó un postrero tiro demasiado lejano y forzado hasta el extremo.

Año desastroso

No hubo milagro para el Barcelona, que concluyó su peor temporada en muchos años. Los blaugranas cerraron un año desastroso, no ya sin un título ganado sino sin poder haberse acercado a la gloria en ninguna de las competiciones disputadas. Entre lesiones y decisiones erradas en los despachos, el proyecto liderado por Bartzokas culminó ayer su desastre para quedarse varado en los cuartos de final, algo que no sucedía en la entidad blaugrana desde 2004-05. Mientras, el Valencia Basket sigue su camino en busca de una plaza en la Euroliga.

Por su parte, el Unicaja y el Iberostar también se juegan hoy el pase a las semifinales en el Martín Carpena (21.30 horas). En el WiZink Center, el Real Madrid tratará de hacer valer el "factor cancha" ante un MoraBanc dispuesto a conjurar la sorpresa (19.15 h.).

Pie foto: Fernando San Emeterio.