El Araberri se despide con derrota

El Sáenz Horeca juega su último partido del año en Mendizorroza con un equipo de marcadocorte alavés, cuyo ímpetu no pudo con El Pratvitoria. Había que cuidar muchos detalles en un cierre con emociones repartidas. En el banquillo local, siete jugadores alaveses, cuatro de ellos de la cantera, esperaban su oportunidad en LEB Oro. Aunque solo fuera testimonial, pisar la pista de Mendizorroza tiene esa magia que solo la conocen quienes disfrutan de ese privilegio. Se desquitó Dani Lorenzo, que fue protagonista en la remontada de su equipo. Con minutos y oportunidades, el vitoriano es todo corazón y entrega y empujó por lograr una victoria que no llegó para poner la guinda. Ni la derrota ante un El Prat profesional y letal desde el triple que no vino de paseo a Vitoria empaña una temporada sobresaliente para el Araberri.

La festividad de San Prudencio se hizo sentir en las gradas de Mendizorroza en el último partido de un Sáenz Horeca que se presentó sin los lesionados Alvarado y Gilchrist, con tres canteranos y un total de siete alaveses para cerrar una buena temporada. Sin nada en juego en el parqué, la falta de tensión se notó más en el conjunto local, que tras encajar un parcial 0-9 tuvo que pasar por boxes para recibir el correctivo de un Arturo Álvarez que no escondió su enfado ante la falta de tensión de los suyos.

El Prat, fiel a su estilo tirador, bombardeó con eficacia. Por méritos, el primer período le correspondió (17-26), mientras el Araberri seguía sin engrasar su maquinaria, siempre dependiente del acierto de sus ‘killers’ Hearts y Berhanemeskel y con un motivado Cvetinovic, el mejor con 19 puntos y 25 de valoración. El crecimiento exigido para el Sáenz Horeca llegó antes del descanso, desde una defensa en zona más intensa y la activación de Hearst y Berhanemeskel. Dos triples del canadiense, otro del vitoriano Markel López, más que correcto en sus siete minutos, y uno más de Dedovic, lograron la remontada (36-36) ante un El Prat incansable. Se llegó con igualdad al descanso (40-44), pero con detalles por pulir como el rebote ofensivo y las pérdidas.

Quinteto local

Los mejores minutos del Araberri llegaban en el tercer cuarto, con un Dani Lorenzo encendido, activo, anotando y asistiendo. El vitoriano se mostró con confianza para anotar 8 puntos en el cuarto. El choque encontraba el equilibrio, mejorado el rebote en los alaveses, más agresivos en su defensa y con más velocidad para correr. El Prat buscó vías de solución al poste bajo con un dominador pívot holandés Bieshaar.

Álvarez tuvo que manejar también la rotación, preservar a sus jugadores importantes y manejar los tiempos para recompensar a todos, incluidos los jóvenes. Lo haría en los últimos 15 segundos, con un quinteto alavés, donde los canteranos Landaida, Juarros y Ekaitz Martínez cumplieron su sueño. Antes, El Prat enseñó sus credenciales triplistas, característica principal de su juego, para romper el choque tras un esperanzador 70-68.

n parcial 4-14 enfilaba la victoria del filial del Joventut, a pesar de los esfuerzos del Cvetinovic o la buena mano de Dedovic. No hubo tiempo para remontadas ni victorias épicas. La LEB Oro puso su punto final entre la satisfacción de los fieles de Mendizorroza y las despedidas de muchos jugadores. Algunos buscarán nuevos horizontes en un verano muy largo. Es tiempo de balance y de reflexión para la directiva del Araberri.