«El Girona no es invencible, tenemos nuestras opciones»

Irati Etxarri (Pamplona, 1998) es una de las revelaciones del Lacturale Araski. A pesar de sus 18 años, se ha ganado la confianza de la entrenadora Made Urieta, que ha sabido sacar partido de un físico privilegiado y un descaro en la pista poco frecuente para su juventud. Sin pasar por Liga Femenina 2 y procedente del Cantolagua, equipo navarro de categoría nacional, su progresión este año no ha pasado desapercibida para otros clubes que empiezan a llamar a su puerta. Esta estudiante de IVEF tiene claro su rol y también su margen de mejora. Tras concluir la Liga y sin apenas descanso, se tendrá que concentrar con la selección de España U18 para disputar el Mundial en Udine (Italia) en julio. Espontánea y risueña, deja abierta la semifinal ante el Girona, que arranca este sábado en Fontajau.

–¿Cómo es posible que esté rindiendo a tan alto nivel en su primer año en Liga Femenina?

–(Risas). No puedo explicártelo. Mis entrenadores en Pamplona siempre creyeron mucho en mí. Cuando decidí venir al Araski y dar ese salto tan grande, me dijeron que era capaz. He ido poco a poco amoldándome. Es cierto que el equipo también ayuda, es un entorno en el que me siento muy bien, con compañeras que también trabajan o estudian. Si estuviera en un grupo donde todas fueran profesionales, sería diferente. Para empezar, porque disfrutaría de pocos minutos.

la previa Sin Roundtree y con Teledeporte en directo Con el recuerdo de la Copa de la Reina aún en la retina, el Lacturale iniciará este sábado su andadura en las semifinales por el título de Liga Femenina con «mucho que perder y poco que ganar», como dice su entrenadora Made Urieta. Sin su máxima anotadora, Margaret Roundtree, operada de una rotura del tendón de Aquiles que le obligará a guardar reposo un mínimo de cinco meses, las opciones del Araski se reducen considerablemente. Sin embargo, en Fontajau (20:00 horas, Teledeporte), el equipo verde pretende volver a dar la sorpresa. El Uni Girona parte como favorito en la serie, pero tiene dudas más que razonables ante el equipo revelación de la temporada, el Lacturale. En el aire, el rendimiento de las catalanas, que cerraron la fase regular con una derrota ante el IDK Gipuzkoa, y que no podrán contar con su techo, la lituana de 2,05 metros Kristina Alminaite, con una rotura fibrilar en el sóleo de su pierna izquierda. Sin embargo, los peligros de este equipo pasan por la veterana base Noemí Jordana, la nigeriana Ibekwe y la internacional Leonor Rodríguez, plata con España en los Juegos de Río de Janeiro.

–Tiene un descaro sobre la pista impropio de su edad.

–(Risas). Sí, lo sé. Pero eso me ocurre en la cancha porque en mi vida personal me cuesta más. Al principio, me costó porque aterricé en esta categoría donde crees que no vas a ser capaz. Pero es verdad, en la pista me transformo y parece que no tengo miedo a nada. Al final, es hacerlo todo con ganas, motivarte y pensar que sí eres capaz. Sé que tengo un buen físico para el baloncesto, aunque debo mejorarlo mucho más, como mi tiro, al igual que otros aspectos técnicos. Pero fíjate, jugando de ‘cuatro’ me ha tocado defender a chicas mucho más grandes y experimentadas. Está siendo todo un aprendizaje.

–¿Le llamó directamente Made Urieta para venir a Vitoria?

–Sí. Yo estaba en el Cantolagua de Primera Nacional. Hace tres años ya vine aquí a jugar un partido contra el Araski. Y ahí Made ya me vio. Hace dos intentó contactar conmigo, pero aún tenía que acabar el Bachiller. Y hace un año ya concretamos todo porque tenía claro que quería estudiar IVEF en euskera en Vitoria. Made me dijo que era un equipo en el que podía amoldarme. Es cierto que siempre he jugado de alero y aquí estoy jugando más de ‘cuatro’, pero al final son minutos y experiencia.

A gusto en Vitoria

–Se enfrentan al Girona en semifinales. ¿Con qué opciones?

–Pues con nuestras opciones. Ya lo demostramos en la Copa de la Reina. No es invencible, tampoco viene de una buena racha. Todo es posible. De este equipo, del mío, ya no sé qué esperar. Mira con el Gernika. Aún no sabría decirte cómo pudimos ganar los dos partidos. Creo que al Girona le podemos dar mucha guerra. Dependen mucho de la base Noemí Jordana y por ahí creo que podemos hacer daño si no le dejamos pensar. Ella es el cerebro. En conjunto son jugadoras de mucha calidad, pero eso a veces no ayuda porque pueden hacer la guerra por su cuenta, con el riesgo que implica. Nuestra filosofía de juego en equipo nos ha dado buenos resultados. Desde pequeña siempre he tenido claro que el baloncesto se disfruta cuando el juego es entre todos. Nunca me han enseñado a ser egoísta.

–Lo harán sin Margaret Roundtree, lesionada. ¿Cómo se asume su baja?

–Pues lo vivimos de manera muy intensa. Cuando Margaret se lesionó yo estaba en el banquillo y ya nos dijeron que se había roto el tendón de Aquiles, con la gravedad que eso supone. Reconozco que me angustié mucho. Además, me tocó salir en su lugar y fueron muchas cosas en poco tiempo. Después, todas le dimos un abrazo muy grande para ofrecerle nuestro apoyo y cariño.

–Eso le obligará a tener más minutos ante el Girona. ¿Le crea más presión?

–No, presión no es la palabra. Todas sabemos lo importante que es Margaret en este equipo, pero también sabemos que no tenemos nada que perder. ¿Con ella podría ser más fácil ganar al Girona? Ya lo veremos. Lo mejor de nuestro equipo es que no dependemos de una sola jugadora y todas hemos ido aportando en días concretos y momentos determinados. Esa es nuestra gran virtud. Fíjate en la Copa, tuvimos momentos y actuaciones importantes todas.

–La Copa fue un escaparate importante. ¿Le han empezado a llegar ofertas de otros clubes?

–Bueno… (sonríe). No tantas, de verdad. Sé que soy joven y tengo recorrido. Después de esta temporada en la que he contado con minutos, creo que mi progresión ha tenido mucho que ver con la confianza que me ha dado Made en la pista. Al final, irte a un club en el que sabes que no vas a jugar es algo que no me apetece. Lo más importante para una jugadora es jugar.

–En su caso no tendrá descanso después de la Liga porque se incorporará a la selección para el Mundial U18.

–Sí, sí. Lo asumo. Este verano, nada de descanso. Cuando acabe la temporada, tendré que hacer trabajo físico, gimnasio y técnica individual por mi cuenta todos los días y después, concentración con la selección para el Mundial, del 2 al 31 de julio en Udine. Me motiva mucho porque el año pasado logramos la plata en el Campeonato de Europa e hicimos un grupo muy bonito.

–¿Se plantea dedicarse profesionalmente al baloncesto?

–Sí, es mi gran ilusión. Pero sin olvidarme de mis estudios, de acabar la carrera y luego buscarme un trabajo. Para mí, Alba Torrens es mi gran referente como jugadora.