El Lacturale Araski hace historia

El Araski sigue cumpliendo sueños en una temporada para no olvidar. El ‘play off’ estaba al alcance de la mano, pero ni siquiera Mendizorroza fue el talismán habitual y sí la derrota del Cadi La Seu permitió abrazar unos cuartos de final ante el Lointek Gernika. Con tanto en juego en la pista vitoriana, las de Urieta no hicieron un buen partido, todo lo contrario. La responsabilidad pesó en exceso, y entre muchos errores y demasiados nervios, fue la argentina Cecilia Liñeira quien puso más, aunque el equipo no tuvo continuidad.

ficha técnica 56 Lacturale Araski Velasco (3), Vega (7), Tudanca (7), Roundtree (7), Liñeira (17) –quinteto inicial-, Etxarri, Aldalur (3), Pardo (2) y Silva (10).

63 Quesos El Pastor Macedo (14), Bartonova (2), Richards (14), Bogicevic (10), Pocek (10) –quinteto inicial-, Breedlove (11), Delgado (2) y Gastaminza. parciales 15-15, 14-16, 15-20 y 12-12. árbitros Germán Morales y Enrique López. incidencias 1.600 espectadores en el polideportivo de Mendizorroza.

En un partido extraño, interrumpido durante casi 30 minutos por la grave lesión de la jugadora Ramona Macedo –sufrió una luxación de tobillo–, el choque retomó sus últimos cinco minutos conociendo que las vitorianas jugarían el ‘play off’ y que las zamoranas volverían a estar otra temporada más en la Liga Femenina. El mejor desenlace posible.

Ante la mejor entrada en Mendizorroza, con 1.600 espectadores, todo parecía favorable para los intereses de las vitorianas, que arrancaron de inicio con la americana Roundtree, tras ser duda por un esguince de tobillo. Suyos fueron los primeros puntos, pero las zamoranas subieron el listón muy alto encomendándose al tiro triple como gran amenaza y prácticamente único argumento ofensivo.

La montenegrina Pocek y Macedo se encargaron de estirar el marcador con una diferencia de siete puntos (8-15). Demasiados errores en canastas fáciles bajo el aro, suponían regalos incomprensibles. La inspiración de Liñeira y Silva fue el salvavidas para responder con un parcial 9-0 y ponerse por delante. Pura ficción. Zamora castigaba constantemente, más concienciado de que el descenso estaba cerca. Tres triples de Breedlove estiraban la diferencia a 9 puntos (19-28). La defensa en zona, demasiado hundida, concedía muchas posiciones cómodas de tiro exterior a las rivales. El Araski funcionaba por impulsos, consciente de su poco acierto ofensivo. De nuevo Silva y el carácter de Tudanca robando un balón acercaban a su equipo al descanso (29-31).

Más a merced de la necesidad de las castellanas, Bogicevic fue una pesadilla en el tercer cuarto, momento de nuevo para coger impulso, sometiendo al Araski a una tortura hasta alcanzar la máxima diferencia de 12 puntos (35-47, minuto 25). Mandaban las pupilas de Lucas Fernández. De nuevo al rescate una espléndida Cecilia Liñeira, máxima anotadora con 17 puntos, y un triple de Aldalur metían a su equipo en un partido poco cómodo y vistoso.

Una dulce derrota

El Araski ha mostrado su peor cara frente a los rivales colistas, y esta vez ante las zamoranas volvió a repetir sus errores. Inconsistentes en su juego interior, perdidas ante una defensa más física, el quinteto inicial, con más de 30 minutos por jugadora, manejó a su antojo el ritmo aunque sin acabar de matar el encuentro. Con 48-57 y en el momento más delicado del duelo, la lesión de la brasileña Ramona Macedo y los 30 minutos de espera enfriaron a unas y otras, más pendiente de los resultados en otras canchas.

Con cinco minutos por disputar y tras la desesperante espera, el Araski celebraba ya su pase al ‘play off’ con la derrota del Cadi La Seu mientras que los cerca de 60 aficionados venidos de Zamora hacían lo propio tras la derrota de CREF Hola. En la reanudación, el Araski quiso ganar el partido, impulsadas por la insaciable Liñeira, pero fueron más las ganas de agradar que los recursos baloncestísticos.

Un pobre partido del Araski, pero una dulce derrota que les mete de lleno en una fase por el título de Liga Femenina impensable allá por septiembre. El próximo miércoles, las vitorianas iniciarán este ‘bonus track’ de temporada ante el Lointek Gernika en tierras vizcaínas. Un derbi vasco que se decidirá al mejor de tres encuentros.