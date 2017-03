El Araberri cede en un duelo agitado

El Sáenz Horeca Araberri y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad protagonizaron ayer un partido de alto voltaje en el que la temperatura fue subiendo hasta provocar un pequeño incendio que fue sofocado inmediatamente por los colegiados Morales y López. La lucha por un rebote ofensivo entre el pívot del Araberri Gilchrist y el capitán del Cáceres Parejo, al cierre del tercer cuarto, encendió la mecha que se propagó por el pabellón.

Ambos jugadores se enzarzaron incomprensiblemente en una pelea que intentaron apagar con avidez sus compañeros. Esa buena intención trajo las peores consecuencias, porque con el reglamento en la mano los colegiados interpretaron invasión de cancha. Sin siete jugadores, tres excluidos por parte alavesa y cuatro por la extremeña, se disputó un último cuarto donde un triple de Corrales a falta de 28 segundos decantó la balanza.

La entrada al partido de los de Arturo Álvarez volvió a ser fría en un ambiente cálido con cerca de 4.000 espectadores en el graderío. Parece una costumbre en los últimos duelos, pero los vitorianos se han habituado a arrastrar desventajas que pesan. Cada ataque local finalizaba en canasta, con una máxima efectividad de Toledo, que comandó pronto a los suyos para abrir una primera ventaja (28-18). En el Araberri, solo Hearst, Berhanemeskel y Cvetinovic veían aro a cuentagotas. El acierto exterior de los locales, con Fuller desatado en el segundo cuarto, colocó la máxima renta, 16 puntos (44-28), con preocupantes síntomas en la escuadra vitoriana.

Con los dos ‘killers’ del Sáenz Horeca bien vigilados, el juego interior con Cvetinovic y un entonado Gilchrist sorprendió para, después de un parcial de 2-8, acercarse en el marcador (46-36). El Cáceres dominaba gracias a un excelente porcentaje de tiro de dos (71%) para irse nueve arriba al descanso (50-41).

Arturo Álvarez - Entrenador del Sáenz Horeca

«Le pondré las pilas a Gilchrist por su actitud equivocada»

El técnico del Araberri no dudó en pedir disculpas en nombre de su equipo por el comportamiento de su pupilo Gilchrist, que tras la lucha por un rebote se enzarzó en una pelea con un jugador del Cáceres y provocó la descalificación de siete baloncestistas al inicio del último período. «Por esa acción no se puede montar la que se ha montado. Creo que se equivoca y así se lo he comentado. Con actitudes así no estará en el baloncesto profesional. Le pondré las pilas y pido disculpas», comentó Arturo Álvarez de manera muy seria después de acabado el encuentro.

El asturiano, poco dado a cuestionar la labor de los árbitros, quiso dar su punto de vista. «No hablo de ellos, pero tras tomar estas decisiones tan drásticas, con 4.000 personas apretando, el silbato desapareció y fue más fácil pitar de un lado que de otro. No digo que hayamos perdido por su culpa; solo digo que lo que en una canasta era falta, en la otra, no».

Respecto a la derrota, no dudó en señalar que «la primera parte tuvo claro dominio del Cáceres, con gran acierto exterior. En la segunda, todo cambió gracias al acierto de Berhanemeskel, que nos hizo igualar el partido. Ha sido un final épico y pudo ganar cualquiera», explicó Álvarez con resignación.