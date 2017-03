El Araski se estampa en Canarias

El Lacturale Araski desperdició ayer una gran oportunidad de entrar en los 'play off' por el título de la Liga Femenina por la vía directa. Solo le bastaba con ganar al Spar Gran Canaria, puesto que el Uni Ferrol y el Campus Promete habían sumado sendas derrotas dejando el camino libre para las vitorianas. En el partido clave, todo salió cruz. En la cancha de La Paterna, los roles se cambiaron durante 40 minutos, con un recital del colista y descendido y un aspirante desarmado y frágil.

FICHA TÉCNICA 91 Gran Canaria Harris (5), Stejskalova (15), Royo (13), Holt (17), Coulibaly (12) -quinteto inicial-, Nwaigwe (3), Junio (7), Tiam (6) y Rodríguez (13).

53 Lacturale Vega (4), Tudanca (6), Roundtree (11), Liñeira (4), Silva (6) -quinteto inicial-, Velasco (1), Etxarri (6), Aldalur (12) y Pardo (3). Parciales: 23-10, 23-14 (46-24 al descanso), 11-13 y 24-16. árbitros Alberto Sánchez y Nicolás Murillo.

Un parcial de 16-2 en los seis primeros minutos puso imposible el partido para el Lacturale

Acostumbrados a ver competir a las pupilas de Made Urieta, costó digerir un castigo en Las Palmas que se incrementó para el Araski con la lesión de Roundtree, inédita en la segunda parte debido a un fuerte esguince de tobillo. Es la ley de Murphy, nada es nunca tan malo que no pueda empeorar. Con un porcentaje de tiros de campo del 31% o una diferencia de rebotes de 26 a favor del rival, como sucedió ayer, es imposible ganar un partido de baloncesto

La jugadora norteamericana fue la única que pudo perforar el aro del Spar Gran Canaria en un inicio de partido decisivo. La única y gran motivación de las locales era despedirse de su público y brindarle el mejor partido tras consumar el descenso y truncar 33 años ininterrumpidos en la máxima categoría del básquet femenino español. Comparado con el gran premio que podría lograr el Araski, se quedaba en anécdota, pero lo que empezó siendo un espejismo acabó como un recital.

Del 0-2 inicial a un 16-2. Todo en seis minutos de baloncesto total canario ante una defensa vitoriana que hacía aguas concediendo una y otra vez el rebote, con 19 capturas más para el equipo amarillo. Ante esa superioridad bajo los aros, las posibilidades de equilibrar el partido fueron inexistentes. Con el marcador 23-10 en el primer acto, la inercia invitaba a pensar en la épica alavesa. Pero pronto la esperanza se convirtió en un imposible.

Made Urieta: «Nos han pasado por encima» La entrenadora del Lacturale Araski, Made Urieta, no podía esconder su profunda decepción después de caer estrepitósamente en Las Palmas de Gran Canaria. Sin encontrar demasiadas explicaciones, reconocía que el encuentro se puso imposible ya desde en el arranque. «En el primer cuarto, el partido estaba decidido. Lo que no se puede es salir como hemos salido de inicio, sin tensión defensiva ni ideas ofensivas, sin mover el balón y con muy mala lectura del juego. Después de la gran derrota en Zamora, este ha sido el peor partido. Nos han pasado por encima». A los malos porcentajes de su equipo, con un pobre 31 % en tiros de campo, el rebote –26 capturas más para las canarias– fue determinante. «A nivel defensivo no hemos estado nada bien. Nos rompían una y otra vez desde fuera y nos han hecho mucho daño con el rebote ofensivo. En ataque nos hemos hecho pequeñas y no nos entraba nada. Es un duro golpe que se ha traducido en la enorme diferencia en el marcador». Respecto a la lesión de Margaret Roundtree, Urieta se mostró preocupada. «Tiene un fuerte esguince de tobillo. En la primera parte ha caído sobre el pie de una jugadora rival y nos ha dicho que no podía en la segunda parte. Veremos su evolución, es una baja muy sensible pero sé que hará todo lo posible para estar el sábado», comentó a EL CORREO la entrenadora alavesa desde Las Palmas. El equipo regresa hoy a Vitoria para preparar el decisivo partido del sábado siguiente en Mendizorroza ante el Quesos El Pastor, con el que se cerrará la liga regular.

De mal en peor

La artillería local empezó a ser pesada, con cinco jugadoras por encima de los diez puntos. Entre Holt, máxima anotadora con 17; Stejskalova (15), Royo (13), Rodríguez (13) y Coulibaly (12) sumaron más que todo el Araski. La apisonadora anuló completamente a Silva y Velasco, mal en la dirección, y defendió bien a Gisela Vega en sus intentos de hace daño en el poste bajo. No fue el día de Tudanca, apagada hasta el último cuarto; tampoco de Etxarri, revulsivo desde el banquillo en tantas otras tardes... Liñeira acusó el cansancio tras 36 minutos en cancha y solo Ane Aldalur, con 12 puntos, estuvo a la altura sosteniendo el desastre del Lacturale.

Porque si al descanso el resultado era ya abultado (46-24), lo que vino después fue aún peor. Con Roundtree lesionada en el banquillo, la segunda parte fue para olvidar. Urieta probó de todo, zona press, defensa en zona, quinteto sin pívots o incluso sin bases, con Aldalur en la dirección... Nada encendió la chispa. La desventaja de 30 puntos en el tercer cuarto (67-37) aumentó a los 41 en el último período (85-44).

Con el susto en el cuerpo y cierta incredulidad, las vitorianas intentaron armarse en su defensa presionante, en dos contra uno, más para maquillar el resultado que por opciones reales de victoria. Esa se quedó en casa, para consuelo del poco público asistente al pabellón isleño. Difícil explicar una derrota tan dura de la que queda por ver si dejará o no secuelas en las cabezas de unas jugadoras acostumbradas al sufrimiento esta temporada y que saben que se lo juegan todo en la última jornada.

Sin Roundtree –se verá su evolución esta semana–, el próximo y último partido de la fase regular ante El Quesos El Pastor podría ponerse muy cuesta arriba. Las vitorianas dependen de sí mismas para lograr el pase a los 'play off' de la Liga. Les vale con ganar. Si no, esperar los tropiezos de sus rivales. Las zamoranas, por su parte, se juegan no descender. El pabellón de Mendizorroza dictará sentencia.