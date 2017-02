«La Copa es la mejor expresión de nuestra pasión por este deporte»

Hablar de Gisela Vega (Gualguachú, Argentina, 1982) es nombrar a una de las jugadoras argentinas con mayor trayectoria en el baloncesto profesional, tras más de 10 años de andadura en diferentes equipos españoles. En el ocaso de su carrera deportiva, a sus 34 años, sigue viviendo el baloncesto «con la misma ilusión y pasión que cuando empecé», reconoce con emoción. Le han llegado a comparar con Ginobili y le apodaron ‘El huracán argentino’ tras anotar 41 puntos hace años cuando militaba en Mallorca. «Todos esos halagos son un premio a todo lo que he dado al baloncesto. Me siento agradecida, pero nunca me creo mucho lo que soy o puedo significar. Recuerdo que aquel día salió todo, pero te aseguro que no llevaba la cuenta. Yo solo disfrutaba con lo que estaba haciendo», confiesa de forma pausada.

Llegó al Araski hace un mes para suplir la marcha de Vanessa Gidden y aunque la adaptación está siendo dura, en el partido ante el Bembibre cuajó su mejor actuación con diecinueve puntos, aunque no pudo evitar la tercera derrota consecutiva del conjunto vitoriano. «Desde que llegué a Vitoria no hago más que recibir buena energía y eso se nota mucho. Los primeros partidos fueron duros por esa sensación de perderme, de no estar ubicada, pero estoy muy contenta de ser parte de todo esto que le está pasando al club. Espero dar ese plus que el equipo necesita. Al menos me voy a vaciar dándolo todo, porque merece la pena este equipo», reconoce.

Gisela tuvo la suerte de participar en dos ediciones de la Copa de la Reina, cuando militaba en Mallorca y Girona. Su experiencia tiene que servir de referencia para el resto de sus compañeras, nada fogeadas en un torneo tan particular donde los intangibles, es decir, nervios, bisoñez o ansiedad pueden pasar factura. «Es inexplicable. Es una alegría inmensa, una fiesta donde se respira baloncesto. Se te pone la piel de gallina, porque lo que hacemos es una pasión y en ese momento de la Copa de la Reina se siente más. Lo único que les digo a mis compañeras es que hay que ir a disfrutarlo. Les transmito esa tranquilidad de que, si nos vaciamos y lo damos todo, las cosas irán bien», relata.

«No nos gusta perder a nada»

El gen ganador argentino del Araski se ha duplicado con Gisela y Cecilia Liñeira. «Es verdad. A los argentinos no nos gusta perder a nada. Es una cuestión de supervivencia del propio país», asegura con convencimiento.

Desde esa actitud tan positiva que desprende, Gisela nunca pierde la sonrisa. Es natural y forma parte de una mujer luchadora y honesta que ha encontrado en Vitoria, quizás, su penúltima oportunidad para regalar parte de su talento. Hacer pronósticos forma parte de la ilusión, de esa que le sobra a ella y al resto del equipo. «Lo deseo, lo sueño y visualizo al equipo jugando la final, pero tenemos que ir paso a paso. Cuidado con el Ferrol que es un buen conjunto y lo viene haciendo muy bien. El equipo está capacitado para lograrlo, no me cabe la menor duda». Palabra de veterana, de un ‘huracán argentino’ que ojalá pase por Girona para volver a martillear el aro de las rivales del Araski.