El Araski se lleva la cruz en un derbi intenso

El Lacturale Araski mostró su gran crecimiento en la Liga Femenina confirmando que su cuarta posición no es fruto de la casualidad. Un equipo al que le sobra el corazón y entrega hasta lo que no tiene para hacer molesto cualquier enfrentamiento donde su descaro le arrastra a tutear a rivales de mayor entidad. El Lointek Gernika sufrió en propias carnes la fiereza de unas jugadoras que saben de sus carencias, pero explotan sus virtudes hasta el límite.

Tudanca y Roundtree se encargaron en el último cuarto de echar un pulso serio a un gran equipo con un quinteto de kilates, donde sus pívots Carter ( 20 puntos) y Mokango (13 puntos), con más centímetros y experiencia, fueron determinantes. Aunque fueron los pequeños detalles los que decidieron una prórroga que sonrió hasta en dos ocasiones a las vitorianas que tuvieron en las manos de Tudanca una victoria que se escapó.

El partido se jugó a pocos puntos, fiel al estilo de dos equipos muy defensivos que apenas encajan 63 puntos por partido. Sobre un guion donde las unas se anulaban a las otras, con más defensa buscando el error. Al Araski le costó entrar en el partido, sumando su primera canasta en el minuto cuatro tras un triple de Laura Velasco. Con 3-8, parecía que el Gernika tomaría las riendas, con su nueva jugadora Mokango desatada en el poste bajo. El debut de la senegalesa confirmó a la secretaría técnica el acierto de un fichaje que aporta mucho. Las vitorianas no se desarmaron para, con acciones defensivas y la gran aportación de Roundtree, máxima anotadora del partido con un total de 21 puntos, igualar el primer capítulo del derbi (11-12).

Brega y esfuerzo

La entrada de Irati Etxarri, que jugó en posiciones interiores, le dio frescura e intensidad a las alavesas. Tres tapones a Mokango levantaron de la butaca a la afición vitoriana. En un momento de atasco vizcaíno, las de Urieta estiraban el marcador (24-19), para volver a recibir otro parcial que mantendría la igualdad al descanso (26-26).

El partido de brega y esfuerzo tuvo más madera en una segunda parte donde las alternancias y mínimas rentas no dejaron que ninguno de los dos protagonistas rompieran el choque. La escolta croata Sandric, otra recién incorporada al Gernika hizo daño desde la línea exterior, mientras el Araski sufría en sus ataques estáticos ante la alternancia de defensas decretada por el técnico Mario López.

Made Urieta movió con maestría su banquillo, exprimiendo sus recursos. Fue el momento de la revolución de Roselis Silva, la base venezolana aún con molestias que transformó la dinámica de juego, más loco y anárquico, donde robar y correr forman parte del decálogo de las vitorianas, aunque esta temporada no hayan podido ejecutarlo como quisieran. Un triple de Liñeira dio confianza en el tiro exterior, y Silva y Rountree se atrevieron en el momento preciso, cuando el Gernika parecía despegar (28-37).

No duró mucho la alegría a las vizcaínas que, además, no contaron con Marta Tudanca. La vitoriana, desaparecida durante 30 minutos, salió con hambre en el cuarto definitivo, para anotar 13 puntos. El parcial 16-4 daba la vuelta al marcador y al ánimo. Parecían mandar las alavesas, dominando el rebote con 14 capturas de la incansable Liñeira y las aportaciones de Vega, entregada en defensa, pero sin acierto en ataque. Las guerreras de Urieta estaban dispuestas a dejarse el corazón para seguir implacables en Mendizorroza (48-45). La experiencia de Pina daba oxígeno a las visitantes. Un toma y daca constante, donde las pérdidas, 26 en total, no deslucieron la emoción del derbi.

Cinco minutos de regalo

Con 57-56, Tudanca fallaba dos tiros libres que olían a victoria. Se llegaba al final con 57-57. Cinco minutos de regalo para delicia de los cerca de 900 espectadores que ayer vibraron en el pabellón de Mendizorroza con el Araski. Carter aparecía en una prórroga donde la experta María Asurmendi tomó el mando de las operaciones. Con más batallas en sus piernas, dominó el tempo de los minutos de la verdad. Con 61-62, Tudanca tomaba la responsabilidad en una penetración a canasta valiente que no encontró el premio.

El Gernika se llevaba con mucho sudor un derbi de esfuerzo y entrega. La primera derrota en Mendizorroza se vivió con la rabia de quien sabe que lo rozó con los dedos, pero con la confirmación de que este equipo está preparado para muchas más batallas.