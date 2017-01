El bosnio Hadziomerovic refuerza el perímetro del Sáenz Horeca

El Sáenz Horeca Araberri ha acelerado el trabajo en los despachos para completar su plantilla. Tras la llegada del pívot Akin Akingbala, que ya debutó de manera testimonial la pasada jornada ante el Gipuzkoa Basket, la plantilla vitoriana se refuerza ahora con la llegada del escolta Igor Hadziomerovic (Sarajevo, Bosnia, 1992).

El jugador balcánico, con doble nacionalidad que ocupa plaza de comunitario, emigró a Australia, donde empezó su formación como jugador de baloncesto, internacional en las categorías inferiores de la selección australiana, siendo clave en el Mundial U19. Se trata de un escolta de formación NCAA, en la universidad de Boise State, donde en su último año promedió 4,7 puntos y 2, 6 asistencias. Tras la etapa universitaria regresó a Melbourne para disputar su primera temporada como profesional en la NBL y compartir vestuario con veteranos como David Andersen, exjugador de la NBA (Houston Rockets, Toronto Raptors y New Orleans Hornests), CSKA de Moscú o Barcelona entre otros.

Hadziomerovic no disfrutó de muchos minutos en la temporada 2015-16, promediando 3,5 puntos y 1,5 rebotes en 12 minutos por encuentro, pero una lesión de pubis le impidió continuar con su progresión. Esta temporada no ha disputado ningún partido oficial. Un jugador de equipo, que puede alternar las posiciones de base y escolta. Buen defensor y un buen físico que le permite tener buena capacidad de penetración y un tiro aceptable de tres, aunque no es una faceta en la que se prodigue.

Versatilidad

Con su llegada se refuerza el perímetro del Araberri, donde gracias a su versatilidad ayudará a oxigenar el puesto de base, en el que Alvarado viene de disputar muchos más minutos tras la marcha del griego Papantoniou, ayudado por el vitoriano Dani Lorenzo en la rotación desde el banquillo.

El jugador bosnio realizará hoy su primera sesión de entrenamiento con su nuevo equipo y será presentado por la tarde junto con el pívot nigeriano Akingbala. El técnico Arturo Álvarez decidirá si está en condiciones de viajar a Melilla para disputar sus primeros minutos como nuevo jugador del Sáenz Horeca.