El Sáenz Horeca da la sorpresa

El reto no era sencillo, pero el Sáenz Horeca ya ha demostrado a lo largo de la temporada de lo que es capaz, aún con una plantilla corta y ante rivales de envergadura. Los de Arturo Álvarez sumaron ayer un nueva muesca a su lista de victorias ante el Cafés Candelas Breogán (86-84), uno de los candidatos a lograr el ascenso a la ACB y a quien la derrota le complique el panorama. Un golpe en la mesa labrado gracias al gran trabajo de Hearst (19 puntos, 6 rebotes y 19 de valoración), Alvarado (10 puntos, 6 asistencias y 16 de valoración), Berhanemeskel (26 puntos, 6 asistencias y 35 de valoración) y García (10 puntos, 11 rebotes y 15 de valoración).

86 Sáenz Horeca Araberri Sáenz Horeca Araberri: Alvarado (10), Berhanemeskel (26), Hearst (19), Cvetinovic (8), Buesa (7) -cinco inicial-, García (10), Dedovic (6), López y Lorenzo.

84 Cafés Candelas Breogán Cafés Candelas Breogán: Franch de Pablo (9), Huertas (2), Arco (12), Fakuade (17), Stainbrook (21) -cinco inicial-, Fernández (2), Cruz (12), Bropleh (7) y Quintela (2). Parciales: 22-23, 26-16 (49-39 al descanso), 12-19 y 25-26.

El Araberri llegaba al duelo con cuatro derrotas consecutivas, con la baja de Gilchrist, sancionado y lesionado, y la duda de Dedovic, pero sin nada en juego, más allá de las ganas de ir cerrando la campaña con las mejores sensaciones posibles. Enfrente, el colíder de la clasificación, junto a los guipuzcoanos del RETAbet, inmerso en una estrecha pelea por el billete a la élite nacional de baloncesto masculino. Un encuentro en el que las cosas no pintaban sencillas para los locales, pero quienes, fieles a su estilo, saltaron a la cancha dispuestos a dar la sorpresa.

Los gallegos estrenaron el encuentro con un 0-6 que ya avisaba de sus intenciones de plantear un combate serio dado el gran premio que tenían en juego. Hearst terminó con la falta de puntos de los vitorianos con un triple (3-6, minuto 3), al que le siguió una canasta de Cvetinovic que redujo la diferencia a la mínima. Un aviso a navegantes de que el Araberri no estaba dispuesto a regalar nada en su penúltimo duelo en Mendizorroza. Siete puntos consecutivos de Fakuade otorgaron al Cafés Candelas la primera ventaja notable en el luminoso (15-23, m. 9), pero Dedovic, con dos triples, y Martín Buesa respondieron con un parcial de 8-0 para cerrar el primer compás con los dos conjuntos empatados (23-23) y la evidencia de que, para alzarse con el triunfo, uno y otro deberían esforzarse al máximo.

Berhanemeskel adelantó por primera vez al Sáez Horeca nada más empezar el segundo periodo (25-23, m.11). Un triple de García en el siguiente minuto volvió a romper el empate que había establecido Stainbrook. Una ventaja que fueron ampliando poco a poco, con gran acierto desde el tiro exterior. Con los locales ocho arriba (43-35, m.18), los de Natxo Lezkano dejaron escapar la oportunidad de reducir la diferencia a tan solo cuatro puntos al fallar Cruz y Stainbrook dos tiros libres. Dos canastas que, en cambio, sí aprovechó Martín Buesa para colocar al Sáenz Horeca con una cómoda ventaja de diez puntos (47-37) a falta de un minuto y que García amplió hasta los doce a 13 segundos del descanso, al que finalmente el marcador llegó con un 49-39.

Los locales estuvieron adelantados en el marcador desde el segundo cuarto

Administrar rentas

Los gallegos salieron de los vestuarios determinados a no dejar escapar el encuentro y con un 2-7 se colocaron a 5 puntos (51-46, m.24). Sendas canastas de Cruz y un mate de Stainbrook apretaron aún más el choque, con tan solo un tanto de diferencia entre los dos equipos (53-52, m.27), pero Hearst y Alvarado consiguieron mantener al Araberri por delante (61-58).

Los vitorianos volvieron a irse once arriba en el marcador con un parcial de 8-0 nada más iniciarse el parcial decisivo (69-58. El Breogán de Lugo no bajó los brazos y apretó hasta el final, consciente de la importancia del triunfo en Mendizorroza. 81-78 a un minuto del pítido final de la mano de un triple de Arco. Respondió García con otro tiro exterior, al que le siguió una réplica idéntica de Franch de Pablo (84-81). Pero el Araberri no estaba dispuesto a decir adiós al triunfo y sus jugadores se afanaron en defensa para sentenciar con un 86-84, de vuelta así a la senda de la victoria y las sensaciones.